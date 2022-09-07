Делегация Мурманской области во главе с губернатором отправилась в Минск

В программе рабочей поездки встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждать будут вопросы перевалки калийных удобрений через Мурманскую область и проект строительства новой портовой инфраструктуры под эти задачи. Решение по этому вопросу может быть принято уже в ближайшее время.

«Программа визита очень насыщенная: планируется подписание соглашения о сотрудничестве Мурманской области с Белоруссией, состоится встреча губернатора с премьер-министром РБ Романом Головченко», - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Как пишет ИА «СеверПост», по данным канала, мурманская делегация примет участие в Международном форуме экономического развития и осмотрит ряд промышленных предприятий братского государства.

Напомним, Белоруссия заинтересована в строительстве своих мощностей в мурманском порту, рассказал премьер-министр страны Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь – 1».

Фото: https://www.mvestnik.ru/mvfoto/2020/08/18/belarus_b.jpg