Делегация Мурманской области во главе с губернатором примет участие в ПМЭФ-2025

Делегация Мурманской области примет участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 18 по 21 июня в Северной столице. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Деловая программа форума включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов. Делегацию Кольского Заполярья возглавит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

18 июня глава региона примет участие в сессии «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории» и представит работу по реализации масштабных задач по развитию Арктики и ключевого транспортного и геополитического маршрута XXI века. Напомним, что ряд важнейших инициатив, выдвинутых Андреем Чибисом и возглавляемой им комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», был поддержан Президентом России Владимиром Путиным.

Также в этот день губернатор Мурманской области примет участие в сессии «Социальная архитектура: как проектировать будущее», где будут представлены лучшие примеры управленческих решений в регионах, опыт взаимодействия власти, бизнеса и общества. Один из них – работа в рамках плана развития Мурманской области «На Севере – жить!».

На сессии «Сделано в регионе: импортозамещение в России» заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова расскажет об арктических брендах и возможностях их развития. Самый известный и узнаваемый далеко за пределами региона – «На Севере – жить!».

19 июня губернатор Мурманской области станет участником сессии «Новые маршруты международной торговли». На повестке – инфраструктура Северного морского пути. Мурманская область является его ключевым логистическим узлом, где сосредоточены крупнейший незамерзающий порт, единственный в мире атомный ледокольный флот, уникальные компетенции в области добычи и переработки сырья. Также на территории региона успешно реализуется ряд проектов стратегически важных для всей страны.

Заместитель губернатора Ольга Вовк примет участие в сессии «Наследие. Визионеры», где будут обсуждать федеральный проект по воссозданию объектов культурного наследия в России. Мурманская область представит центр научно-технологического творчества «Родина». Также одним из знаковых мероприятий с участием вице-губернатора станет деловая сессия «Точки опоры. Система опорных населённых пунктов как новая парадигма управления пространственным развитием».

Традиционно в ходе ПМЭФ будет подписан ряд соглашений, охватывающих все сферы социально-экономического партнерства, от образования и цифровизации до развития городской и транспортной инфраструктуры, а также международного сотрудничества. Мурманская область открыта к партнёрству в проектах освоения Севера, логистики, энергетики, судостроения и научных исследований.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на разных площадках ПМЭФ делегация Кольского Заполярья представит уникальные преимущества региона и успешный опыт реализации ключевых проектов в Арктической зоне. Также продолжит работу по привлечению инвестиций в создание современной инфраструктуры и укреплению позиций Мурманской области как основного форпоста России в Арктике и опорной базы Северного морского пути.

Фото (Артем Пряхин, Фонд «Росконгресс»): https://gov-murman.ru/info/news/548615/#&gid=1&pid=1