Делегация общественных наблюдателей из Мурманской области приняла участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей, который состоялся в Москве 23 ноября. Конгресс прошёл впервые и был создан по инициативе самих наблюдателей как коммуникационная и образовательная площадка для укрепления сообщества к федеральным выборам и повышения профессионализма в области технологий, информационной безопасности и коммуникаций.

Организатор Всероссийского Конгресса наблюдателей – общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Мероприятие объединило более 700 наблюдателей из 89 регионов России. В качестве спикеров выступили известные эксперты: медиаменеджеры, политологи, общественные деятели и специалисты в сфере IT-технологий.

Участие в конгрессе приняли представители ЦИК России, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Ассоциации юристов России, АНО «Диалог», Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и др.

Открывая Всероссийский Конгресс наблюдателей, председатель Корпуса «За чистые выборы» Алёна Булгакова отметила: «Сегодня здесь объединились более 700 наблюдателей из всех 89 регионов России – в таком составе мы встречаемся с вами впервые, и поэтому Всероссийский Конгресс станет началом нового этапа в общественном наблюдении! В этот, без преувеличения, исторический момент хотим выразить благодарность каждому из вас за вклад в общественный контроль за выборами, неравнодушие и желание быть частью большого сообщества! Многое пройдено, но важно продолжать идти дальше – всем вместе создавать новые решения, делиться опытом друг с другом и приобретать новые знания, чтобы всегда идти в ногу со временем».

Программа мероприятия включала пленарную сессию и работу участников со спикерами в пяти тематических секциях: «Социальные медиа и технологии работы в информационном пространстве»; «Цифровые инструменты и технологические решения в работе наблюдателей»; «Информационные войны и безопасность: как защититься и действовать эффективно»; «Инструменты мониторинга и развитие методик контроля за ходом выборов»; «Сообщество участников общественного мониторинга»: лидерство, развитие и коммуникации».

Участники выбирали направления, исходя из своих предпочтений. В течение дня наблюдатели решали практические задания и в открытом диалоге с экспертами обсуждали вопросы развития института общественного наблюдения в России.

Конгресс завершился подведением итогов, где наблюдатели, совместно с модераторами тематических сессий, представляли на сцене свои идеи, например, ввести «День наблюдателя», внедрить искусственный интеллект в свою работу, развивать партнёрство с вузами и многие другие. Большинство из них будет взято в работу.

«Участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей я считаю крайне важным и своевременным шагом. Для нас, представителей Мурманской области, это была уникальная возможность выйти за рамки регионального опыта и погрузиться в общероссийский контекст, – отметила руководитель Штаба общественного наблюдения Мурманской области, член делегации Евгения Друзьяк. – Особую ценность, помимо образовательной составляющей, имела коммуникационная функция мероприятия. Мы установили прямые контакты с наблюдателями из других регионов, с экспертами в области IT, права и политологии. Это создаёт прочную основу для будущего взаимодействия и обмена лучшими практиками. Такие конгрессы систематизируют работу наблюдателей и повышают её эффективность в масштабах всей страны».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557934/#&gid=1&pid=2