Делегация от Мурманской области принимает участие в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде

Финал Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде продлится с 17 по 21 сентября. Старт мероприятию дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В соревнованиях примут участие 137 конкурсантов, включая участников из зарубежных стран.

Студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники и молодые специалисты продемонстрируют свои профессиональные навыки и умения по 12 инновационным компетенциям.

В составе делегации от Мурманской области – участник Егор Борзилов, студент Мурманского индустриального колледжа, эксперт-наставник, преподаватель МИК Виктор Олькин и заместитель директора по учебно-методической работе МИК Светлана Семенова.

«Чемпионат высоких технологий – важная часть Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал президент Владимир Путин. В условиях новых вызовов есть задача – внедрять собственные прорывные технологии и разработки во всех сферах. Для этого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы готовим квалифицированные кадры. Решения и проекты, предложенные участниками чемпионата, также работают на достижение технологического лидерства нашей страны – национальной цели, поставленной главой государства. Этот чемпионат стал для участников возможностью посоревноваться в компетенциях в сфере инновационных технологий, а для потенциальных работодателей – шансом найти перспективных молодых специалистов», – подчеркнул зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/