Делегация от Мурманской области приняла участие в круглом столе «Преодолев и лёд, и пламя» в Санкт-Петербурге

В Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Преодолев и лёд, и пламя», посвящённый истории Полярных конвоев в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняла участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, которая выступила с приветственным словом.

«Сегодня мы собрались, чтобы вновь обратиться к событиям тех лет, и, самое главное, отдать дань памяти героям, которые ценой своей жизни обеспечивали жизненно важные поставки для фронта и тыла. Для нас, северян, Арктика – не просто географическое пространство. Это живое свидетельство мужества, стойкости и взаимовыручки. И Полярные конвои стали настоящим символом союзничества в борьбе с фашизмом, примером беспримерной отваги моряков и летчиков. Сохранение исторической памяти – это наш долг перед прошлым и ответственность перед будущим. Мы обязаны передать правду о войне следующим поколениям, чтобы они знали цену миру, понимали важность единства и взаимоподдержки, и чтобы трагедии прошлого никогда не повторились», — подчеркнула в своём выступлении Ольга Обухова.

Вместе с министром в работе круглого стола принял участие специалист Мурманского областного краеведческого музея Олег Мягков. Он представил доклад «Действия союзников в Заполярье в 1941 году по публикациям газеты «Известия», в которой печатались официальные сводки с фронта, указы, награждения, правительственные телеграммы, международная обстановка и события в стране. Исследование основано на результатах количественного и качественного контент-анализа публикаций газеты за период с 22 июня по 31 декабря 1941 года.

Кроме того, в рамках мероприятия участники обсудили инициативу учреждения новой федеральной памятной даты — «31 августа — День Арктических конвоев», а также современные подходы к патриотическому воспитанию и актуализации памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Круглый стол стал важной площадкой для обмена опытом между историками, музейными работниками и представителями общественных организаций из разных регионов России, занимающихся сохранением памяти о героической истории Русской Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557921/#&gid=1&pid=2