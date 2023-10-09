Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округаФилиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 11:30

Делегация от нашего региона принимает участие в Днях Мурманской области в Совете Федерации

Делегацию нашего региона возглавляют губернатор области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. С участием представителей органов государственной власти Мурманской области 9 и 10 октября пройдут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

На заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера пойдёт речь о государственной поддержке геостратегических территорий в Арктической зоне Российской Федерации на примере Мурманской области.

Актуальные вопросы развития образования, науки и культуры в Арктической зоне Российской Федерации обсудят на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Об отдельных вопросах обеспечения сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации на примере Мурманской области расскажут сенаторам на расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

В центре внимания участников заседания комитета СФ по социальной политике будут актуальные вопросы реализации социальной политики в Мурманской области.

Отдельные вопросы ликвидации накопленного экологического вреда и вовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот на примере Мурманской области обсудят на заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Комитет СФ по экономической политике заострит внимание на отдельных вопросах экономического развития Мурманской области.

В рамках 552-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Мурманской области сенаторам расскажут руководители региона. Доклад председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового будет посвящён законодательной деятельности, направленной на повышение качества жизни в Мурманской области.

В верхней палате парламента состоится выставка перспективных проектов Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28674/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС РФ подготовила предложения по индексации грузовых железнодорожных тарифов на следующий год начиная с декабря-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,02 рубля, доллар окреп почти на 87 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Вступили в силу новые положения Гражданского кодекса: у владельцев недвижимости могут увеличиться расходы на квартиру-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Президент поручил внести «Мурманский СПГ» в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика