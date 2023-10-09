Делегация от нашего региона принимает участие в Днях Мурманской области в Совете Федерации

Делегацию нашего региона возглавляют губернатор области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. С участием представителей органов государственной власти Мурманской области 9 и 10 октября пройдут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

На заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера пойдёт речь о государственной поддержке геостратегических территорий в Арктической зоне Российской Федерации на примере Мурманской области.

Актуальные вопросы развития образования, науки и культуры в Арктической зоне Российской Федерации обсудят на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Об отдельных вопросах обеспечения сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации на примере Мурманской области расскажут сенаторам на расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

В центре внимания участников заседания комитета СФ по социальной политике будут актуальные вопросы реализации социальной политики в Мурманской области.

Отдельные вопросы ликвидации накопленного экологического вреда и вовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот на примере Мурманской области обсудят на заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Комитет СФ по экономической политике заострит внимание на отдельных вопросах экономического развития Мурманской области.

В рамках 552-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Мурманской области сенаторам расскажут руководители региона. Доклад председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового будет посвящён законодательной деятельности, направленной на повышение качества жизни в Мурманской области.

В верхней палате парламента состоится выставка перспективных проектов Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28674/