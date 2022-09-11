Делегация региона обсудила совместные проекты с Белорусским национальным техническим университетом и Республиканским центром полярных исследований НАН

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь делегация Мурманской области обсудила новые совместные проекты с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) и Республиканским центром полярных исследований НАН.

В состав делегации вошли заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин, советник губернатора Мурманской области по приграничному сотрудничеству и вопросам международной деятельности Сергей Гончаров, ректор Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) Ирина Шадрина. На встрече присутствовали ректор БНТУ Сергей Харитончик, проректор по учебной работе БНТУ Юрий Николайчик, декан факультета международного сотрудничества Павел Ширвель, декан факультета горного дела и инженерной экологии Андрей Кологривко.

В рамках визита делегации региона были продемонстрированы медицинские разработки и множество научных образцов, созданных на базе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник». Стороны также обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, рассмотрели вопросы развития инновационного бизнеса в образовании.

«Мы готовы к большому сотрудничеству. Нам очень приятно, что мы сразу попали в Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» и смогли увидеть множество образцов. Хотелось бы отметить, что уже сейчас в горных экспедициях в Мурманской области участвуют представители Республики Беларусь, а с развитием сотрудничества количество высококвалифицированных специалистов будет только расти. Нам кажется, что главная задача нашего международного сотрудничества – базироваться на общих целях и достижениях», – подчеркнул Сергей Гончаров.

Кроме того, были выдвинуты идеи о создании совместных «зеркальных» лабораторий, новых сетевых образовательных программ, расширении границ сотрудничества, обмене студентами и профессорско-преподавательским составом.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, следующей точкой рабочей поездки стал Республиканский центр полярных исследований НАН. Среди основных тем обсуждения – программы стажировок, летняя полярная школа, экологические проекты по сокращению карбонового и углеродного следа.

«Это лишь часть вопросов, по которым планируется дальнейшая коммуникация с Республикой Беларусь. В первую очередь, это, конечно, обеспечение запросов экономики востребованными и квалифицированными кадрами, а также укрепление научно-исследовательского взаимодействия. Надеемся на дальнейшее успешное международное сотрудничество в сфере образования и науки», – отметил Юрий Фомин.

Фото: https://gov-murman.ru