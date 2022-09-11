Марина Табейкина: мужчина и женщина – отношения – это не только любовь и драмы, но и развитие личностейГубернатор Мурманской области назначит 100 специальных стипендий для активной молодёжи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.22 13:00

Делегация региона обсудила совместные проекты с Белорусским национальным техническим университетом и Республиканским центром полярных исследований НАН

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь делегация Мурманской области обсудила новые совместные проекты с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) и Республиканским центром полярных исследований НАН.

В состав делегации вошли заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин, советник губернатора Мурманской области по приграничному сотрудничеству и вопросам международной деятельности Сергей Гончаров, ректор Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) Ирина Шадрина. На встрече присутствовали ректор БНТУ Сергей Харитончик, проректор по учебной работе БНТУ Юрий Николайчик, декан факультета международного сотрудничества Павел Ширвель, декан факультета горного дела и инженерной экологии Андрей Кологривко.

В рамках визита делегации региона были продемонстрированы медицинские разработки и множество научных образцов, созданных на базе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник». Стороны также обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, рассмотрели вопросы развития инновационного бизнеса в образовании.

«Мы готовы к большому сотрудничеству. Нам очень приятно, что мы сразу попали в Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» и смогли увидеть множество образцов. Хотелось бы отметить, что уже сейчас в горных экспедициях в Мурманской области участвуют представители Республики Беларусь, а с развитием сотрудничества количество высококвалифицированных специалистов будет только расти. Нам кажется, что главная задача нашего международного сотрудничества – базироваться на общих целях и достижениях», – подчеркнул Сергей Гончаров.

Кроме того, были выдвинуты идеи о создании совместных «зеркальных» лабораторий, новых сетевых образовательных программ, расширении границ сотрудничества, обмене студентами и профессорско-преподавательским составом.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, следующей точкой рабочей поездки стал Республиканский центр полярных исследований НАН. Среди основных тем обсуждения – программы стажировок, летняя полярная школа, экологические проекты по сокращению карбонового и углеродного следа.

«Это лишь часть вопросов, по которым планируется дальнейшая коммуникация с Республикой Беларусь. В первую очередь, это, конечно, обеспечение запросов экономики востребованными и квалифицированными кадрами, а также укрепление научно-исследовательского взаимодействия. Надеемся на дальнейшее успешное международное сотрудничество в сфере образования и науки», – отметил Юрий Фомин.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Комментарий к новости:Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:00«Ловля камчатского гольца нахлыстом». Документальный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата в вакансиях для российских тестировщиков за год выросла в среднем на 25%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 33 копейки, евро растёт на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Василий Омельчук, директор КАЭС, рассказал молодыми сотрудниками о карьерных возможностях на станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 и 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика