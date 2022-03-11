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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.22 16:00

Делегация региона работает на форуме «Мой бизнес» в Московской области

Накануне представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и регионального Центра «Мой бизнес» работали на площадке второго Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», стартовавшего в Московской области.

На площадке «СберУниверситета» собрались более 500 представителей регионов РФ. Они примут участие в 25 мероприятиях, адаптированных под текущие реалии и направленных, в том числе, на выработку антисанкционных мер поддержки.

«В настоящий момент принят первый пакет мер: введён мораторий на проверки, продлены лицензии и кредитные каникулы. Каждую неделю будут появляться дополнительные меры. Как отметил заместитель Председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев, большой блок мер коснётся отрасли IT, строительного и туристического бизнеса. Это и льготное кредитование, и отмена НДФЛ на вклады», – отметила начальник управления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, большая роль будет уделена поддержке занятости в случае ухода с российского рынка зарубежных компаний с возможностью «перехвата» и национализации данного бизнеса. Будут усилены меры по защите интеллектуальной собственности. К IT-компаниям будет применяться максимально льготное налогообложение. Также планируется расширение списка отраслей, к которым будет применена эта мера. 500 млрд рублей будет выделено на кредитование с возможностью получения льготных займов на срок до 3 лет. Процедура подачи заявки на кредитование будет упрощена, а время её рассмотрения и согласования будет максимально оптимизировано. Кроме того, планируется отменить НДФЛ на доход от вкладов свыше 1 млн рублей.

 

 

Фото: https://xn---43-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/news/ii-vserossijskij-forum-infrastruktury-podderzhki-predprinimatelstva-moj-biznes-startoval-v-podmoskove

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