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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 12:30

Делегация региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи – 2024 прибыла в Мурманск к началу Масленичной недели

«В региональную программу вошли пять тематических маршрутов: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», Международная выставка-форум «Россия». Мурманская область принимает участие в тематическом направлении «Жить и работать в России», поэтому иностранная делегация посещает промышленные предприятия, университет, побывают в туристических местах и познакомятся с достопримечательностями региона», – рассказал председатель комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

Для гостей провели ознакомительную экскурсию и ряд лекций в Мурманском арктическом университете.

«Очень колоритный, дружелюбный город, гостеприимный народ и необычная природа. С большим интересом познакомимся с городом поближе и точно можем сказать, что мы уже любим Мурманск», – поделился впечатлениями Ибрагим Саламех из Иордании.

Кроме того, вне зависимости от выбранного маршрута, иностранные гости остановились на три дня в Москве и посетили выставку «Россия», чтобы познакомиться с достижениями всех регионов.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, из Города молодёжи мира, созданного на территории Олимпийского парка на федеральной территории «Сириус» в Сочи, две тысячи участников ВФМ отправились в 30 городов России, чтобы более подробно познакомиться с Россией, её культурным достоянием, историческим наследием, природой, экономическим потенциалом и национальным многообразием народов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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