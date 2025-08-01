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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 16:30

Делегация ведущего китайского Университета Цинхуа посетила МАУ для изучения опыта освоения Арктики

В рамках укрепления научно-образовательных связей между Россией и Китаем Мурманский арктический университет вчера посетила делегация одного из престижнейших вузов мира – Университета Цинхуа (КНР). Гостей приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина. В своём выступлении она подчеркнула стратегическое значение сотрудничества двух стран.

«Для нас большая честь принимать в Мурманской области делегацию одного из ведущих вузов мира, альма-матер Председателя КНР Си Цзиньпина. Тема учебно-ознакомительной практики – изучение и исследование освоения Арктики – сегодня исключительно важна и актуальна. Мы заинтересованы в развитии российско-китайских отношений, в расширении зоны взаимодействия между нашими университетами, в том числе в части проведения совместных исследований и разработок. В дальнейшем планируем, что и студенты из МАУ в рамках программы академического обмена посетят Китайскую Народную Республику», – отметила вице-губернатор.

И.о. ректора МАУ Мария Князева представила гостям университет как ключевой научно-образовательный центр Арктической зоны РФ, объединивший потенциал двух ведущих региональных вузов. Она акцентировала внимание на уникальной исследовательской инфраструктуре МАУ, продемонстрированной китайской делегации.

«Сегодняшняя встреча – важный шаг в развитии международного научно-образовательного сотрудничества в Арктике. Наши лаборатории наглядно демонстрируют потенциал для совместных передовых исследований. Уверена, что этот визит станет прочной основой для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы открыты к диалогу и готовы совместно работать над тем, чтобы знания и технологии служили прогрессу и процветанию наших стран», – сказала Мария Князева.

Участникам делегации из Китая представили инфраструктуру МАУ – студенты и научные руководители посетили лабораторию «Химия и технология морских биоресурсов» и аквариальный комплекс. Во время экскурсии гостям рассказали о проекте по фитоэкстракции тяжёлых металлов из сточных вод, также они ознакомились с разработками цифрового кадастра редких растений парка «Рыбачий и Средний», с арктическими видами рыб, моллюсков и ракообразных Баренцева моря и пр.

Кроме того, в ходе визита обсуждались конкретные направления для совместной работы: проведение исследований в области арктических технологий, экологии, устойчивого развития, переработки биоресурсов; программы для обмена студентов и преподавателей; привлечение новых партнеров к российско-китайскому проекту МАУ «Арктическая школа долголетия»; расширение практики обучения китайских студентов в МАУ.

В программе пребывания китайской делегации в Мурманске также запланировано посещение атомохода «Ленин», музея истории торгового порта и областного краеведческого музея.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на базе Мурманского арктического университета создается современный кампус мирового уровня. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Первым его объектом станет Береговой учебно-тренажерный центр, который в полном составе будет введен в эксплуатацию в следующем году. А в 2025 году откроется первая его часть — Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна с модулем автономности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551247/#&gid=1&pid=1

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