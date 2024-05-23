Делегация военных атташе, аккредитованных в России, продолжает ознакомительный визит в Североморске

Сегодня они осмотрели боевые корабли и суда обеспечения Северного флота, ознакомились с выставкой современных образцов вооружения, военной и специальной техники, применяемых Северным флотом в ходе решения задач по предназначению. Затем у мемориала «Защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялась церемония возложения венков и цветов.

По завершении памятного мероприятия командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что руководство Минобороны России, командование Военно-морского флота придают особое значение развитию международного военного сотрудничества с дружественными государствами, представителей которых сейчас принимает Северный флот.

«Подобные мероприятия способствуют развитию сотрудничества и стратегического партнёрства между нашими странами в интересах глобального укрепления стабильности и безопасности», - подчеркнул командующий Северным флотом.

От имени представителей иностранного военно-дипломатического корпуса высказался военный атташе при посольстве Республики Ирак в городе Москве генерал-майор Аббас Сайд Радха Аль-Мусави, являющийся дуайеном военно-дипломатического корпуса. Он поблагодарил командование Северного флота за теплый приём и отметил, что подобные встречи способствуют развитию конструктивных международных связей с армиями зарубежных государств.

На территории главной базы Северного флота представители иностранного военно-дипломатического корпуса посетили один из новейших кораблей – носителей высокоточного ракетного оружия фрегат «Адмирал флота Касатонов». Военные атташе также побывали на атомном подводном ракетном крейсере «Орёл», других боевых кораблях и судах обеспечения. С огромным интересом они осмотрели пришвартованный у одного из причалов новейший атомный подводный ракетный крейсер – носитель высокоточного ракетного оружия «Красноярск» проекта «Ясень-М», который принят в состав ВМФ России в конце прошлого года.

Накануне, 22 мая, командующим Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов в ходе встречи с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, рассказал о роли и деятельности флота в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, его структуре и предназначении.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в составе делегации военных атташе, аккредитованных в России, около 60 иностранных дипломатов, представляющих 42 государства.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514016@egNews