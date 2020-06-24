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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.20 09:30

Делегация ВС Норвегии принимает участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске

24 июня в военном параде, посвящённом 75-летию Великой Победы советского народа над гитлеровским фашизмом, который пройдёт в городе-герое Мурманске примет участие военная делегация Норвегия во главе с командующего главным оперативным командованием Вооружённых сил королевства генерал-лейтенанта Руне Якобсена.

Вчера норвежские военные специалисты приехали в Мурманскую область по приглашению командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева, а завтра будут наблюдать за прохождением пеших и механизированных парадных колонн с трибуны на мурманском проспекте Ленина.

После встречи на пограничном пункте Борисоглебский норвежская военная делегация и командование Северного флота почтили память павших защитников Заполярья на мемориале в Долине Славы, а также возложили венки и цветы в посёлке Междуречье к памятникам советским и норвежским партизанам, вместе сражавшимся против фашистов.

В Междуречье состоялся краткий митинг, в ходе которого командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и командующий ГОК ВС Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен отметили важность сохранения памяти о людях и событиях нашей общей героической истории, которая объединила граждан многих стран в борьбе с мировым злом – гитлеровским фашизмом.

Как сообщает пресс-служба СФ, для норвежских военных предусмотрена культурная программа – экскурсии в музеи Северного флота и по городу-герою Мурманску.

Визит норвежской стороны в Россию - ответный. В конце октября прошлого года на торжествах по случаю 75-летия освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации присутствовала делегация Северного флота во главе с вице-адмиралом Александром Моисеевым. Ансамбль песни и пляски флота дал совместный концерт с норвежским армейским оркестром города Харстад.

Изначально прибытие норвежских военных планировалось ко Дню Победы 9 мая, но было перенесёно в связи со сложной эпидемической обстановкой в обеих странах.

23 июня делегация ВС Норвегии посетила Кольский район. С утра, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, они возложили венки к мемориалу в Долине Славы. Чуть позже торжественный митинг состоялся в Междуречье. Здесь установлен памятник норвежским партизанам, которые вместе с красноармейцами, сражались с фашистскими захватчиками. В Междуречье памятник советским и норвежским партизанам был открыт 30 августа 1997, неподалеку от действовавшей в годы Второй мировой войны базы подготовки советских и норвежских разведчиков. На памятнике 22 имени погибших норвежских партизан, а так же 43 имени советских добровольцев, которые действовали в тылу германских войск.

При оккупации Норвегии Германией в 1940 году в СССР бежали рабочие-социалисты и коммунисты с лесопильного завода в Якобснесе, близ Киркенеса, и других мест Сер‑Варангера. Тогда границу пересекли более 100 мужчин вместе с женами и детьми. Из них впоследствии и сформировали отряды сопротивления, которым предстояло сражаться на территории оккупированной противником Северной Норвегии. После получения спецподготовки, группы агентов забрасывались в Восточный Финнмаркен. Первый отряд из 13 человек был переброшен на поля сражений в августе 1941 года. К слову, тогда действия отряда были признаны малоуспешными. Однако в 1942 высадки групп продолжились. Теперь партизаны действовали малым числом - по 3 человека, в отряды в обязательном порядке входили и радисты.

Сведения о передвижении германских кораблей, передаваемые группами, были оценены как важные. Разведчики подолгу находились в экстремальных условиях, скрываясь от врага в пещерах. Летом 1943 спецслужбы Германии провели карательные операции: были убиты 18 агентов, 23 жителя-информанта были казнены, 30 человек отправлены в концлагеря.

В Норвегии признали действия партизан, которые сражались на стороне Советского Союза совсем недавно. Даже после победы союзников над фашистской Германией, действующие власти Королевства долго считали своих граждан, участников диверсионных и разведывательных отрядов – коллаборационистами.

Историческая справедливость в отношении норвежских партизан была восстановлена правительством Королевства всего несколько лет назад. Так, что сегодняшний визит иностранной делегации в Мурманскую область, Кольский район, и её участие в праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне ещё раз подчеркивает правильность расставленных акцентов при осмыслении событий семидесятипятилетней давности.

В ходе торжественного митинга в Междуречье командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и командующий ГОК ВС Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен отметили важность сохранения памяти о людях и событиях нашей общей героической истории, которая объединила граждан многих стран в борьбе с мировым злом – фашизмом. Эту же мысль продолжил в своем выступлении и глава администрации Кольского района.

- Благодаря мужеству, героизму, самоотверженному труду, несгибаемой воле и безграничному терпению советских людей нам удалось выстоять и победить сильнейшего в истории врага – нацистскую Германию, - отметил Александр Лихолат. - Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для укрепления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств.

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