Дело о нарушениях требований при продаже мясной продукции будет рассматривать Арбитражный суд

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения законности при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания. В ходе её были установлены нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» в деятельности индивидуального предпринимателя.

Например, в холодильном прилавке торгового зала замороженная продукция животноводства реализовывалась вне соответствия с установленным температурным режимом (-12°С при допустимом значении менее -18°С), в отсутствие маркировки (сведений о дате выработки, сроках годности, условия хранения продукции, производителе), а также в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на часть продукции.

Вся мясная замороженная продукция, предлагавшая к покупке с нарушением законодательства, снята с реализации и оставлена на ответственное хранение индивидуальному предпринимателю по месту осуществления предпринимательской деятельности до принятия законного решения по делу.

За нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

В адрес предпринимателя внесено предоставление об устранении нарушений закона и недопущения их впредь, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.