Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 1090 жителей региона находятся на самоизоляции8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.20 09:15

Дело о нарушениях требований при продаже мясной продукции будет рассматривать Арбитражный суд

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения законности при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания. В ходе её были установлены нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» в деятельности индивидуального предпринимателя.

Например, в холодильном прилавке торгового зала замороженная продукция животноводства реализовывалась вне соответствия с установленным температурным режимом (-12°С при допустимом значении менее -18°С), в отсутствие маркировки (сведений о дате выработки, сроках годности, условия хранения продукции, производителе), а также в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на часть продукции.

Вся мясная замороженная продукция, предлагавшая к покупке с нарушением законодательства, снята с реализации и оставлена на ответственное хранение индивидуальному предпринимателю по месту осуществления предпринимательской деятельности до принятия законного решения по делу.

За нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

В адрес предпринимателя внесено предоставление об устранении нарушений закона и недопущения их впредь, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
Комментарий к новости:ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области платят хорошие зарплаты!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,3 рубля, доллар теряет почти 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 010 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика