Дело труба - Североморск готовится к зиме

В этом случае, главное, обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома жителей флотской столицы. К сожалению, слишком велик износ магистральных труб горячего водоснабжения, многие из которых находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

В 2020 году благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета губернатором Мурманской области, удалось заменить 1100 метров магистрального трубопровода на улице Сгибнева. В 2021 году возникла настоятельная необходимость замены магистральных трубопроводов на Комсомольской улице (1260 метров), которые были уложены ещё в 1969 году, и на улице Кортик (530 метров). На эти цели из областного бюджета были выделены дополнительные средства в размере 82 миллионов рублей.

3 августа глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев вместе с генеральным директором АО «МЭС» Аллой Истоминой проверили ход работ по вскрытию теплотрасс с последующей заменой магистрального трубопровода на Комсомольской улице.

К сожалению, на темпах выполнения работ сказывается то, что и в охранной зоне, и на самих магистральных сетях оказались построены гаражи, которые предстоит перенести или демонтировать. Мешают работам и автотранспорт, припаркованный в охранной зоне трубопроводов.

Но, как бы то ни было, подрядная организация обещала завершить работы к началу отопительного сезона. К сожалению, жителям домов №№26 и 27 придётся потерпеть без горячего водоснабжения. Школа и детский садик без горячей воды не останутся.