с.Ловозеро

18 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО п.Видяево

18 февраля - 15.00

Час мужества «Выполняя долг интернационалиста». В мероприятии примут участие члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

ЗАТО п.Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

ЗАТО г.Североморск

18 февраля - 11.00

Состоится выездное заседание «Исторической гостиной» в рамках реализации партийного проекта «Историческая память», в рамках которой пройдет демонстрация и обсуждение музыкального короткометражного клипа-фильма «Дети войны», снятого мурманскими активистами.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря регионального отделения партии Михаил Белошеев; руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; представители региональной общественной организации «Дети войны».

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета51», 2-й этаж.

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

18 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

18-20 февраля – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой пройдёт Областной марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные подходы». Заявки на участие подали более 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение трех дней в различных секциях участники марафона поделятся эффективными практиками качественной подготовки детей к школе.

Педагоги представят опыт в формировании интереса и положительной мотивации к школьному обучению; развитии познавательной, моторной, эмоционально-волевой, социальной активности детей; развитии связной речи, обогащении и активизации словарного запаса старших дошкольников; формировании общей культуры и позитивной модели поведения; подготовке к школе детей с особыми образовательными потребностями; просветительско-консультативной работе с семьей на этапе подготовки детей к школе; преемственности дошкольного и начального школьного образования.

Для участников будет работать выставка информационных ресурсов по теме марафона.

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

18 февраля - 10.30

Губернатор Мурманской области ознакомится с работой офиса врачей общей практики, открывшегося в областном центре в помещении после капитального ремонта.

г.Мурманск, ул. Орликовой, 5.

18 февраля - 10.30

Министр культуры Мурманской области Евгений Гоман откроет работу областного семинара «Создание модельных библиотек в Мурманской области: новые задачи и новые возможности». В ходе двухдневного мероприятия руководители и специалисты муниципальных библиотек региона рассмотрят вопросы участия в конкурсном отборе проекта по созданию модельных библиотек в субъектах РФ в рамках нацпроекта «Культура». Участники также обсудят программы и сервисы для визуализации дизайна библиотечного пространства, современные модели библиотечного обслуживания посетителей. 19 февраля участники семинара посетят модельные библиотеки Мурманска и Гаджиево, а также городскую библиотеку «Центр-Книга» в Снежногорске.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

18 февраля – 11.00

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в обучающем консультационном семинаре на тему «Осуществление государственного кадастрового учёта объектов недвижимости». Услуга предоставляется на возмездной основе.

В рамках проведения семинара рассмотрению подлежат следующие вопросы: об изменении порядка предоставления сведений о пунктах государственной геодезической сети на территории Мурманской области; обзор изменений требований нормативно-правовых актов, в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор разъяснений органа регистрации права по вопросам осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости; обзор наиболее распространенных вопросов, возникающих у участников кадастровых отношений. Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

18 февраля – 14.30

Семинар «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы». 2019 год принёс много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, и др. Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы из своей рабочей практики.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/

Ключевые темы семинара: 1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: Текущая ситуация и планы. Обязательная маркировка обувной продукции. Ответы на вопросы. 2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии: Кто и как должен маркировать продукцию. Что делать с остатками. Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК». Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.3. Маркировка в решениях «Далион», «Эвотор», «Sigma». 4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в розничном магазине.

Докладчики и организаторы: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; компания «Инженерно-техническая фирма».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», конференц-зал № 2, 6-й этаж.

18 февраля - 15.00

Открытие окружной сессии «Патриот». Представители патриотических общественных объединений и образовательных организаций Северо-Западного федерального округа обсудят план мероприятий по проведению Года Памяти и Славы; также состоится презентация деятельности общероссийских патриотических организаций, своим опытом поделятся патриотические организации Мурманской области.

Окружная сессия «Патриот» – этап единого социального проекта «Всероссийская сессия «Патриот», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект направлен на консолидацию усилий государственных организаций и социально ориентированных НКО в сфере патриотического воспитания. Организатор окружной сессии – Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив, 3-й этаж.

21 февраля – 11.00

Федеральная кадастровая палата приглашает всех представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров и других специалистов сферы недвижимости на вебинар по теме «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у кадастровых инженеров большой интерес. И грамотная трактовка федеральных законов №№ 339 и 340 от 3 августа 2018 года – один из самых актуальных запросов профессионального сообщества к Федеральной кадастровой палате.

На вебинаре о применении закона № 340-ФЗ вы узнаете о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Но главное – формат вебинара позволит вам получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

25 февраля - 14.05

В рамках проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» стартовала серия мероприятий «Эковызов», посвященная вопросам экологии, развития городской среды и рационального потребления.

Очередная встреча состоится в молодёжном центре социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51». Школьников 8-11-х классов приглашают принять участие в мастер-классе «Как экологично жить в мегаполисе». Старшеклассники научатся выбирать наиболее экологичные сценарии поведения и обсудят экопривычки. Материалы мастер-класса разработаны специалистами Центра экономии ресурсов и экотренером Романом Саблиным. Завкафедрой экономики, управления и предпринимательского права МАГУ Мария Уткова расскажет о возможностях каждого помочь в решении экологических проблем. Также в числе проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году, – выставка экологического дизайна, «зеленый» (экологический) диктант, перформанс «Эковызов» и другие. Завершит серию мероприятий масштабный фестиваль.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51».