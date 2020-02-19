пгт.Печенга

19 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Кировск

29 февраля – 12.30

Состоятся региональные состязания по робототехнике и легоконструированию в следующих категориях: «Легофантазии» - все желающие в возрасте до 7 лет включительно, «WeDo-сумо» - девчонки и мальчишки в возрасте от 7 до 9 лет включительно, «Робосумо» - участники в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Программа соревнований: регистрация участников и тренировки – с 11.30; открытие турнира – 12.30; старт соревнований для всех категорий – 12.50.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. База СОК «Горняк».

с.Ловозеро

19 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Ура-Губа

19 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

19 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский государственный арктический университет.

19 и 20 февраля – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой проходит Областной марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные подходы». Заявки на участие подали более 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение трех дней в различных секциях участники марафона поделятся эффективными практиками качественной подготовки детей к школе.

Педагоги представят опыт в формировании интереса и положительной мотивации к школьному обучению; развитии познавательной, моторной, эмоционально-волевой, социальной активности детей; развитии связной речи, обогащении и активизации словарного запаса старших дошкольников; формировании общей культуры и позитивной модели поведения; подготовке к школе детей с особыми образовательными потребностями; просветительско-консультативной работе с семьей на этапе подготовки детей к школе; преемственности дошкольного и начального школьного образования.

Для участников будет работать выставка информационных ресурсов по теме марафона.

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

19 февраля - 11.00

Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области. На заседании будут рассмотрены итоги работы регионального министерства труда и социального развития в 2019 году и основные задачи на 2020 год; результаты деятельности в сфере охраны труда и социально-трудовых отношений в 2019 году; участники также обсудят реализацию мероприятий госпрограммы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда» в сфере занятости населения.

г.Мурманск, Старостина, 103. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

19 февраля -15.00

В Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева будет проводиться интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню защитника Отечества. Проведёт интеллектуальное соревнование руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Шадрин Юрий Анатольевич. Игра состоится в рамках проекта «РосКвиз» сторонников Партии. Участники будут состязаться в знании военной истории. По итогам игры будет выбрана команда-победитель.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева.

20 февраля - 10.00

Состоится видеолекторий «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!». Лекторий организован для школьных библиотекарей в рамках работы клуба-семинара «Общение».

Слушатели познакомятся с правами потребителей на информацию, обеспечение безопасности жизни и здоровья, возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества, а также узнают, как в повседневной жизни защитить законные интересы потребителей.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

20 февраля - 10.00-13.00

Российский офис программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» совместно с Управляющим Органом организует информационный семинар для заявителей 4-го раунда подачи заявок в г. Мурманске. Раунд подачи заявок открыт для микропроектов с упрощенной процедурой подачи заявки.

Требования к микропроектам: тематические цели: «развитие бизнеса, малых и средних предприятий» и «охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему»; продолжительность: не более 12 месяцев; бюджет: не более 50 000 евро для проектов с участием российских, финских и/или шведских партнеров; не более 100 000 евро для проектов с участием российских, норвежских, финских и /или шведских партнеров.

На семинаре будут рассмотрены правила подачи и отбора заявок.

Зарегистрироваться для участия можно по электронному адресу: kolarctic.msk@gmail.com.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Бизнес-центр «Арктика», конференц-зал «Азимут 5», 5-й этаж.

21 февраля – 11.00

Федеральная кадастровая палата приглашает всех представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров и других специалистов сферы недвижимости на вебинар по теме «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у кадастровых инженеров большой интерес. И грамотная трактовка федеральных законов №№ 339 и 340 от 3 августа 2018 года – один из самых актуальных запросов профессионального сообщества к Федеральной кадастровой палате.

На вебинаре о применении закона № 340-ФЗ вы узнаете о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Но главное – формат вебинара позволит вам получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

25 февраля - 14.05

В рамках проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» стартовала серия мероприятий «Эковызов», посвященная вопросам экологии, развития городской среды и рационального потребления.

Очередная встреча состоится в молодёжном центре социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51». Школьников 8-11-х классов приглашают принять участие в мастер-классе «Как экологично жить в мегаполисе». Старшеклассники научатся выбирать наиболее экологичные сценарии поведения и обсудят экопривычки. Материалы мастер-класса разработаны специалистами Центра экономии ресурсов и экотренером Романом Саблиным. Завкафедрой экономики, управления и предпринимательского права МАГУ Мария Уткова расскажет о возможностях каждого помочь в решении экологических проблем. Также в числе проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году, – выставка экологического дизайна, «зеленый» (экологический) диктант, перформанс «Эковызов» и другие. Завершит серию мероприятий масштабный фестиваль.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51».