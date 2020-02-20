г.Кировск

29 февраля – 12.30

Состоятся региональные состязания по робототехнике и легоконструированию в следующих категориях: «Легофантазии» - все желающие в возрасте до 7 лет включительно, «WeDo-сумо» - девчонки и мальчишки в возрасте от 7 до 9 лет включительно, «Робосумо» - участники в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Программа соревнований: регистрация участников и тренировки – с 11.30; открытие турнира – 12.30; старт соревнований для всех категорий – 12.50.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. База СОК «Горняк».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

п.Корзуново

20 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

г.Гаджиево

20 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

20 февраля - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Лиинахамари

20 февраля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Мурманск

20 февраля - 9.00

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнётся в 9.00.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский государственный арктический университет.

20 февраля – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой проходит Областной марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные подходы». Заявки на участие подали более 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение трех дней в различных секциях участники марафона поделятся эффективными практиками качественной подготовки детей к школе.

Педагоги представят опыт в формировании интереса и положительной мотивации к школьному обучению; развитии познавательной, моторной, эмоционально-волевой, социальной активности детей; развитии связной речи, обогащении и активизации словарного запаса старших дошкольников; формировании общей культуры и позитивной модели поведения; подготовке к школе детей с особыми образовательными потребностями; просветительско-консультативной работе с семьей на этапе подготовки детей к школе; преемственности дошкольного и начального школьного образования.

Для участников будет работать выставка информационных ресурсов по теме марафона.

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

20 февраля - 10.00

Состоится видеолекторий «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!». Лекторий организован для школьных библиотекарей в рамках работы клуба-семинара «Общение».

Слушатели познакомятся с правами потребителей на информацию, обеспечение безопасности жизни и здоровья, возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества, а также узнают, как в повседневной жизни защитить законные интересы потребителей.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

20 февраля - 10.00-13.00

Российский офис программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» совместно с Управляющим Органом организует информационный семинар для заявителей 4-го раунда подачи заявок в г. Мурманске. Раунд подачи заявок открыт для микропроектов с упрощенной процедурой подачи заявки.

Требования к микропроектам: тематические цели: «развитие бизнеса, малых и средних предприятий» и «охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему»; продолжительность: не более 12 месяцев; бюджет: не более 50 000 евро для проектов с участием российских, финских и/или шведских партнеров; не более 100 000 евро для проектов с участием российских, норвежских, финских и /или шведских партнеров.

На семинаре будут рассмотрены правила подачи и отбора заявок.

Зарегистрироваться для участия можно по электронному адресу: kolarctic.msk@gmail.com.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Бизнес-центр «Арктика», конференц-зал «Азимут 5», 5-й этаж.

20 февраля - 12.00

По инициативе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится мероприятие общественного контроля на строящемся объекте спорта «Крытый каток с искусственным льдом «Авангард» в рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

Строительство ведётся с 2019 года. Срок завершения объекта 20 декабря 2020 г. Стоимость работ в 2020 году 49,2 млн рублей.В мероприятии примут участие: руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; министр строительства и территориального развития Мурманской области представители подрядной организации Оксана Астахова; заместитель министра спорта и молодежной политики Мурманской области Светлана Наумова; партийный актив.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9.

20 февраля - 16.30

Губернатор Мурманской области встретится с победителями Национального чемпионата по робототехнике, проходившего в Красноярске с 13 по 15 февраля. Глава региона также ознакомится с образовательными возможностями детского технопарка «Кванториум».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», детский технопарк «Кванториум».

21 февраля – 11.00

Федеральная кадастровая палата приглашает всех представителей профессионального сообщества кадастровых инженеров и других специалистов сферы недвижимости на вебинар по теме «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у кадастровых инженеров большой интерес. И грамотная трактовка федеральных законов №№ 339 и 340 от 3 августа 2018 года – один из самых актуальных запросов профессионального сообщества к Федеральной кадастровой палате.

На вебинаре о применении закона № 340-ФЗ вы узнаете о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Но главное – формат вебинара позволит вам получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340.

Продолжительность до 90 минут. Услуга предоставляется на платной основе.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,4-й этаж.

25 февраля - 14.05

В рамках проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» стартовала серия мероприятий «Эковызов», посвященная вопросам экологии, развития городской среды и рационального потребления.

Очередная встреча состоится в молодёжном центре социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51». Школьников 8-11-х классов приглашают принять участие в мастер-классе «Как экологично жить в мегаполисе». Старшеклассники научатся выбирать наиболее экологичные сценарии поведения и обсудят экопривычки. Материалы мастер-класса разработаны специалистами Центра экономии ресурсов и экотренером Романом Саблиным. Завкафедрой экономики, управления и предпринимательского права МАГУ Мария Уткова расскажет о возможностях каждого помочь в решении экологических проблем. Также в числе проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году, – выставка экологического дизайна, «зеленый» (экологический) диктант, перформанс «Эковызов» и другие. Завершит серию мероприятий масштабный фестиваль.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51».

28 февраля - 15.30

В рамках Единого дня приёма предпринимателей состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова с бизнес – сообществом региона. В сферу вопросов, рассматриваемых заместителем Губернатора Мурманской области, входят поддержка предпринимательства, развитие туризма, а также вопросы по контролю и надзору в сфере ветеринарии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://mribi.timepad.ru/event/1264436/.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес», 2-й этаж.