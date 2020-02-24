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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.20 08:30

Делу - время

г.Кировск

29 февраля – 12.30

Состоятся региональные состязания по робототехнике и легоконструированию в следующих категориях: «Легофантазии» - все желающие в возрасте до 7 лет включительно, «WeDo-сумо» - девчонки и мальчишки в возрасте от 7 до 9 лет включительно, «Робосумо» - участники в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Программа соревнований: регистрация участников и тренировки – с 11.30; открытие турнира – 12.30; старт соревнований для всех категорий – 12.50.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. База СОК «Горняк».

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

г.Мурманск

25 февраля - 14.05

В рамках проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» стартовала серия мероприятий «Эковызов», посвященная вопросам экологии, развития городской среды и рационального потребления.

Очередная встреча состоится в молодёжном центре социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51». Школьников 8-11-х классов приглашают принять участие в мастер-классе «Как экологично жить в мегаполисе». Старшеклассники научатся выбирать наиболее экологичные сценарии поведения и обсудят экопривычки. Материалы мастер-класса разработаны специалистами Центра экономии ресурсов и экотренером Романом Саблиным. Завкафедрой экономики, управления и предпринимательского права МАГУ Мария Уткова расскажет о возможностях каждого помочь в решении экологических проблем. Также в числе проектов «Эковызова», которые состоятся в 2020 году, – выставка экологического дизайна, «зеленый» (экологический) диктант, перформанс «Эковызов» и другие. Завершит серию мероприятий масштабный фестиваль.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр социального и технологического предпринимательства «Коворкинг 51».

26 февраля - 14.00

Министерство культуры Мурманской области проводит рабочую встречу с представителями сервиса «Яндекс.Афиша» по вопросу сотрудничества. Приглашаем присоединиться руководителей государственных и негосударственных организаций культуры, заинтересованных в публикации информации о своих мероприятиях и внедрении билетного сервиса «Яндекс.Афиша».

Регистрация участников доступна онлайн в следующей форме https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L3V5SMLV21Phf28LY3jCLGjmVXxKy5RQ5AgxLLHBXKw/edit?usp=sharing.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

27 февраля - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют:  как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде;  как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации;  как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить;   как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации);   как защитить свою недвижимость;  что делать, если утрачены правоустанавливающие документы;  как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-49-37 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович.

27 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведет встречу с мурманчанами, проживающими в районе Абрам-Мыс.

г.Мурманск, мкр. Абрам-Мыс, ул. Лесная, 29. Школа № 16.

28 февраля - 15.30

В рамках Единого дня приёма предпринимателей состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова с бизнес – сообществом региона. В сферу вопросов, рассматриваемых заместителем Губернатора Мурманской области, входят поддержка предпринимательства, развитие туризма, а также  вопросы по контролю и надзору в сфере ветеринарии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://mribi.timepad.ru/event/1264436/.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес», 2-й этаж.

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

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