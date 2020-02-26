г.Кировск

29 февраля – 12.30

Состоятся региональные состязания по робототехнике и легоконструированию в следующих категориях: «Легофантазии» - все желающие в возрасте до 7 лет включительно, «WeDo-сумо» - девчонки и мальчишки в возрасте от 7 до 9 лет включительно, «Робосумо» - участники в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Программа соревнований: регистрация участников и тренировки – с 11.30; открытие турнира – 12.30; старт соревнований для всех категорий – 12.50.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. База СОК «Горняк».

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

26 февраля - 9.00

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Год памяти и славы впервые в рамках акции родители выпускников будут сдавать экзамен по истории. С 9.00 родители выпускников начнут знакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ – им в том числе придётся предъявлять паспорта, сдавать электронные устройства и проходить проверку металлодетектором на наличие запрещённых предметов. В 9.30 состоится торжественная линейка, экзамен начнётся в 10.00.

г.Мурманск, пр. Связи, 30. Гимназия № 1.

26 и 27 февраля – 9.00-18.00

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоится сбор макулатуры и «крышечек надежды». Всех желающих приглашают принести книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), чтобы отправить их на переработку.

Впервые на базе музея все желающие смогут сдать «крышечки надежды» – пластиковые крышки от бутылок и упаковок. Собранные крышки отправят на Тверской завод для переработки. Вырученные в ходе акции деньги направят в благотворительный фонд «Подари надежду», который оказывает помощь малышам, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Акция будет проведена при поддержке Мурманского общественного молодежного экологического движения «Природа и Молодежь» и Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

26 и 27 февраля - 10.00

Губернатор Мурманской области откроет работу IX медицинского конгресса «Северное сияние». IX медицинский конгресс «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области будет проходить в течение двух дней, 26 и 27 февраля, в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочитают представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга, а также международных клиник.

В первый день работы состоятся семинары на такие темы как: «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», «Состояние и пути развития здравоохранения Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

26 февраля - 12.00

Час мужества «Шаг в бессмертие». Встреча посвящена 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье. Мероприятие организовано Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

26 февраля - 12.20

Презентация социального проекта «Первая помощь». Проект Министерства труда и социального развития Мурманской области «Первая помощь» направлен на формирование у широкого круга лиц навыков оказания помощи пострадавшему непосредственно на месте происшествия, при несчастном случае, а также в иной экстренной ситуации до приезда скорой медицинской помощи. В рамках проекта будет проведена отработка практических навыков на манекенах-тренажерах. Проект «Первая помощь» реализуется совместно с Мурманским медицинским колледжем и Мурманским арктическим государственным университетом.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг 51», цокольный этаж.

26 февраля - 14.00

Министерство культуры Мурманской области проводит рабочую встречу с представителями сервиса «Яндекс.Афиша» по вопросу сотрудничества. Приглашаем присоединиться руководителей государственных и негосударственных организаций культуры, заинтересованных в публикации информации о своих мероприятиях и внедрении билетного сервиса «Яндекс.Афиша».

Регистрация участников доступна онлайн в следующей форме https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L3V5SMLV21Phf28LY3jCLGjmVXxKy5RQ5AgxLLHBXKw/edit?usp=sharing.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

26 февраля - 14.00

Директор Центра городского развития Мурманской области Андрей Коровянский проведёт встречу с представителями кинологических клубов по вопросу создания кинологического парка в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

26 февраля - 14.30

Заседание Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Мурманской области. Тема заседания «Актуальное состояние сферы защиты прав и свобод человека, проблемы и пути их решения».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2, II этаж, малый зал заседаний.

26 февраля - 15.50

Первокурсники созданной на базе МАГУ кафедры лечебного дела посетят практические занятия по анатомии в Мурманском медицинском колледже.

г.Мурманск, ул. Ломоносова, 16. МАГУ, ауд. 408.

26 февраля - 16.00

Семинар для предпринимателей «Электронные трудовые книжки в 2020 году».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр оказания услуг «Мой бизнес», II этаж.

27 февраля - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-49-37 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович.

27 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведет встречу с мурманчанами, проживающими в районе Абрам-Мыс.

г.Мурманск, мкр. Абрам-Мыс, ул. Лесная, 29. Школа № 16.

28 февраля - 9.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений».

Все интересующие вопросы по теме можно будет задать по телефону 45-12-99 старшему прокурору отдела Донецкому Дмитрию Валерьевичу.

28 февраля - 15.30

В рамках Единого дня приёма предпринимателей состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова с бизнес – сообществом региона. В сферу вопросов, рассматриваемых заместителем Губернатора Мурманской области, входят поддержка предпринимательства, развитие туризма, а также вопросы по контролю и надзору в сфере ветеринарии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://mribi.timepad.ru/event/1264436/.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес», 2-й этаж.

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.