г.Кировск

29 февраля – 12.30

Состоятся региональные состязания по робототехнике и легоконструированию в следующих категориях: «Легофантазии» - все желающие в возрасте до 7 лет включительно, «WeDo-сумо» - девчонки и мальчишки в возрасте от 7 до 9 лет включительно, «Робосумо» - участники в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Программа соревнований: регистрация участников и тренировки – с 11.30; открытие турнира – 12.30; старт соревнований для всех категорий – 12.50.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. База СОК «Горняк».

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мончегорск

29 февраля

Состоится рабочая поездка губернатора Мурманской области в Мончегорск. В предварительной повестке – посещение площадки Кольской ГМК и проведение выездного заседания правительства Мурманской области.

г.Мончегорск, Кольская ГМК.

ЗАТО г.Североморск

1 марта

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

27 февраля – 9.00-18.00

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоится сбор макулатуры и «крышечек надежды». Всех желающих приглашают принести книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), чтобы отправить их на переработку.

Впервые на базе музея все желающие смогут сдать «крышечки надежды» – пластиковые крышки от бутылок и упаковок. Собранные крышки отправят на Тверской завод для переработки. Вырученные в ходе акции деньги направят в благотворительный фонд «Подари надежду», который оказывает помощь малышам, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Акция будет проведена при поддержке Мурманского общественного молодежного экологического движения «Природа и Молодёжь» и Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

27 февраля - 10.00

Губернатор Мурманской области откроет работу IX медицинского конгресса «Северное сияние». IX медицинский конгресс «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области будет проходить в течение двух дней в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочитают представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга, а также международных клиник.

В первый день работы состоятся семинары на такие темы как: «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», «Состояние и пути развития здравоохранения Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

27 февраля - 10.00

Губернатор Мурманской области проведёт заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

27 февраля - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-49-37 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович.

27 февраля - 12.00

Губернатор Мурманской области выступит на XIII сессии Национальной гильдии градостроителей «Развитие территорий российского Севера».

Мероприятие откроется в 10.00 стратегической сессией «Развитие территорий российского Севера». Будут подняты вопросы о том, какие нужны институциональные преобразования для развития территорий в условиях российского Севера; как обеспечить согласованность развития и снижения нагрузки на территории для достижения экологического баланса; как сделать современные технологии основой промышленности, социальной сферы и городского развития.

Также состоится градостроительная сессия «Совершенствование системы управления развитием территорий». Завершится день дискуссией и обсуждением кейсов «Модели развития северного города». Модератор – вице-президент Центра стратегических разработок, президент Национальной гильдии градостроителей Наталья Трунова.

На заявленные в ходе сессии темы выступят Алексей Елин – директор Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации; Ольга Вовк – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области; Владимир Климанов – директор Института реформирования общественных финансов; Анна Береговских – руководитель Института территориального планирования «Град», председатель Совета Национальной гильдии градостроителей и другие эксперты.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», зал «Океан Холл».

27 февраля – 12.30-15.00

На территории железнодорожного вокзала Мурманска оперативный штаб в Мурманской области проведет антитеррористическую тренировку с участием экстренных служб и силовых ведомств региона. В здании вокзала планируется проведение эвакуации, введение временного ограничения передвижения посетителей и персонала, а также ограничения движения автотранспорта на прилегающей территории.

Граждан убедительно просят отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие и не препятствовать работе задействованных в тренировке служб и ведомств.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 14. Железнодорожный вокзал.

27 февраля - 14.00

Губернатор Мурманской области примет участие в торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В рамках церемонии состоится награждение обучающихся – победителей и призёров регионального этапа олимпиады, а также педагогических работников, внесших наибольший вклад в развитие олимпиадного движения в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

27 февраля - 15.00

День открытых дверей в Центре молодёжного инновационного творчества «Хорошая идея!». Специалисты Центра молодёжного инновационного творчества «Хорошая идея!» приглашают мастеров, дизайнеров, ремесленников ознакомиться с оборудованием, размещенном в центре, и его возможностями. В 15.15 начнётся мастер-класс по работе с оборудованием. В 16.00 состоится общение в формате «вопрос-ответ».

г.Мурманск, ул. Книповича, 21. Центр молодёжного инновационного творчества «Хорошая идея!», II этаж.

27 февраля – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с мурманчанами, проживающими в районе Абрам-Мыс.

г.Мурманск, мкр. Абрам-Мыс, ул. Лесная, 29. Школа № 16.

28 февраля - 9.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений».

Все интересующие вопросы по теме можно будет задать по телефону 45-12-99 старшему прокурору отдела Донецкому Дмитрию Валерьевичу.

28 февраля - 15.30

В рамках Единого дня приёма предпринимателей состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова с бизнес – сообществом региона. В сферу вопросов, рассматриваемых заместителем Губернатора Мурманской области, входят поддержка предпринимательства, развитие туризма, а также вопросы по контролю и надзору в сфере ветеринарии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://mribi.timepad.ru/event/1264436/.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес», 2-й этаж.

29 февраля - 11.00-17.00

В Мурманске пройдёт стратегическая сессия для лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором мероприятия выступает региональный Ресурсный центр СО НКО при поддержке Министерства экономического развития Мурманской области.

Стратегическая сессия будет направлена на проработку участниками возможностей повышения устойчивости и выхода на новый уровень развития возглавляемых организаций с идентификацией внутренних и внешних ресурсов, которые могут стать драйверами стабильной работы отдельной некоммерческой организации.

Ведущая стратегической сессии - Юлия Приказчикова, бизнес-тренер, фасилитатор, мастер бизнес-визуализации. К участию в сессии приглашаются не более двух делегатов от одной некоммерческой организации вне ограничений по географическому признаку. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://rcsonko.timepad.ru/event/1258201/

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал «Президентский».

3 марта - 9.00-18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приема предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится приём предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.