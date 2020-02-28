г.Кировск

29 февраля – 12.30

Состоятся региональные состязания по робототехнике и легоконструированию в следующих категориях: «Легофантазии» - все желающие в возрасте до 7 лет включительно, «WeDo-сумо» - девчонки и мальчишки в возрасте от 7 до 9 лет включительно, «Робосумо» - участники в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Программа соревнований: регистрация участников и тренировки – с 11.30; открытие турнира – 12.30; старт соревнований для всех категорий – 12.50.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. База СОК «Горняк».

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мончегорск

29 февраля

Состоится рабочая поездка губернатора Мурманской области в Мончегорск. В предварительной повестке – посещение площадки Кольской ГМК и проведение выездного заседания правительства Мурманской области.

г.Мончегорск, Кольская ГМК.

ЗАТО г.Североморск

1 марта – 12.00

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

28 февраля - 9.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме: «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений».

Все интересующие вопросы по теме можно будет задать по телефону 45-12-99 старшему прокурору отдела Донецкому Дмитрию Валерьевичу.

28 февраля - 10.20

Встреча членов Общественной палаты Мурманской области с активом обучающихся гимназии № 3. Представители Общественной палаты Мурманской области расскажут ребятам о деятельности коллегиального органа и о возможных направлениях взаимодействия, в первую очередь – в рамках мероприятий Года памяти и славы.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 14.

28 февраля - 15.30

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов проведёт встречу с предпринимателями Мурманской области.

г.Мурманск, Подстаницкого, 1. Центр «Мой Бизнес», II этаж.

28 февраля - 15.30

В рамках Единого дня приёма предпринимателей состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова с бизнес – сообществом региона. В сферу вопросов, рассматриваемых заместителем губернатора Мурманской области, входят поддержка предпринимательства, развитие туризма, а также вопросы по контролю и надзору в сфере ветеринарии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://mribi.timepad.ru/event/1264436/.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес», 2-й этаж.

29 февраля - 11.00-17.00

В Мурманске пройдёт стратегическая сессия для лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором мероприятия выступает региональный Ресурсный центр СО НКО при поддержке Министерства экономического развития Мурманской области.

Стратегическая сессия будет направлена на проработку участниками возможностей повышения устойчивости и выхода на новый уровень развития возглавляемых организаций с идентификацией внутренних и внешних ресурсов, которые могут стать драйверами стабильной работы отдельной некоммерческой организации.

Ведущая стратегической сессии - Юлия Приказчикова, бизнес-тренер, фасилитатор, мастер бизнес-визуализации. К участию в сессии приглашаются не более двух делегатов от одной некоммерческой организации вне ограничений по географическому признаку. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://rcsonko.timepad.ru/event/1258201/

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал «Президентский».

29 февраля - 13.00

Состоится первая встреча ток-шоу «Север в лицах». «Север в лицах» – новый проект Мурманской областной научной библиотеки, посвященный историям успеха в Заполярье. На Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха – в этом уверены организаторы и гости нового проекта. Как это сделать – расскажут они сами. В ходе живого общения с известными северянами зрители узнают, что мотивирует на успешную деятельность, как жить на Севере креативно, смогут задать вопросы героям.

Гость первой встречи – министр культуры Мурманской области и театральный режиссер Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

3 марта - 9.00-18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приема предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится приём предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.