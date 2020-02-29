Делу - время
Печенгский район
2 марта - 10.00- 13.00
Прокуратурой Печенгского района будет проведена «горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав граждан, в том числе прав работников на оплату труда.
На звонки и вопросы по телефону (81554) 5-15-81 ответит помощник прокурора района Карпов Александр Павлович.
г.Гаджиево
10 марта – 11.00-13.00
Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.
ЗАТО г.Североморск
29 февраля - 11.00
Открытие интерактивной конференции «Звезда Севера». В рамках конференции более 450 женщин, переехавших в ЗАТО Кольского полуострова вслед за своими мужьями, посетят лекции, посвященные современным возможностям самореализации (СММ). Лекции прочитают приглашенные эксперты из Москвы. Среди тем – возможности СММ, основы дизайна, детское и женское здоровье, этикет и многие другие.
Конференция «Звезда Севера» даст старт большому проекту, главная задача которого – сформировать интерактивную платформу для обучения и отдыха женского сообщества закрытых городов, вдохновить их на новые идеи. Автор проекта – Евгения Чибис.
ЗАТО г.Североморск, ул. Падорина, 2. Дворец культуры «Строитель».
1 марта – 12.00
В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.
ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.
24 марта – 11.00-13.00
Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.
г.Мурманск
29 февраля - 11.00-17.00
В Мурманске пройдёт стратегическая сессия для лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором мероприятия выступает региональный Ресурсный центр СО НКО при поддержке Министерства экономического развития Мурманской области.
Стратегическая сессия будет направлена на проработку участниками возможностей повышения устойчивости и выхода на новый уровень развития возглавляемых организаций с идентификацией внутренних и внешних ресурсов, которые могут стать драйверами стабильной работы отдельной некоммерческой организации.
Ведущая стратегической сессии - Юлия Приказчикова, бизнес-тренер, фасилитатор, мастер бизнес-визуализации. К участию в сессии приглашаются не более двух делегатов от одной некоммерческой организации вне ограничений по географическому признаку. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://rcsonko.timepad.ru/event/1258201/
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал «Президентский».
29 февраля - 13.00
Состоится первая встреча ток-шоу «Север в лицах». «Север в лицах» – новый проект Мурманской областной научной библиотеки, посвященный историям успеха в Заполярье. На Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха – в этом уверены организаторы и гости нового проекта. Как это сделать – расскажут они сами. В ходе живого общения с известными северянами зрители узнают, что мотивирует на успешную деятельность, как жить на Севере креативно, смогут задать вопросы героям.
Гость первой встречи – министр культуры Мурманской области и театральный режиссер Евгений Гоман.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.
3 марта - 9.00-18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00)
В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приема предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится приём предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.
4 марта – 13.00
Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.
По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.
г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.
17 марта – 11.00-13.00
Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.