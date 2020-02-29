Печенгский район

2 марта - 10.00- 13.00

Прокуратурой Печенгского района будет проведена «горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав граждан, в том числе прав работников на оплату труда.

На звонки и вопросы по телефону (81554) 5-15-81 ответит помощник прокурора района Карпов Александр Павлович.

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

29 февраля - 11.00

Открытие интерактивной конференции «Звезда Севера». В рамках конференции более 450 женщин, переехавших в ЗАТО Кольского полуострова вслед за своими мужьями, посетят лекции, посвященные современным возможностям самореализации (СММ). Лекции прочитают приглашенные эксперты из Москвы. Среди тем – возможности СММ, основы дизайна, детское и женское здоровье, этикет и многие другие.

Конференция «Звезда Севера» даст старт большому проекту, главная задача которого – сформировать интерактивную платформу для обучения и отдыха женского сообщества закрытых городов, вдохновить их на новые идеи. Автор проекта – Евгения Чибис.

ЗАТО г.Североморск, ул. Падорина, 2. Дворец культуры «Строитель».

1 марта – 12.00

В Городском парке состоится ярмарка «Масленица». Заявки на участие в ярмарке принимаются от предпринимателей до 25 января на адрес электронной почты: econom@citysever.ru или в отделе экономического развития администрации.

ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 26. Телефон 4-95-26.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

29 февраля - 11.00-17.00

В Мурманске пройдёт стратегическая сессия для лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором мероприятия выступает региональный Ресурсный центр СО НКО при поддержке Министерства экономического развития Мурманской области.

Стратегическая сессия будет направлена на проработку участниками возможностей повышения устойчивости и выхода на новый уровень развития возглавляемых организаций с идентификацией внутренних и внешних ресурсов, которые могут стать драйверами стабильной работы отдельной некоммерческой организации.

Ведущая стратегической сессии - Юлия Приказчикова, бизнес-тренер, фасилитатор, мастер бизнес-визуализации. К участию в сессии приглашаются не более двух делегатов от одной некоммерческой организации вне ограничений по географическому признаку. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://rcsonko.timepad.ru/event/1258201/

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал «Президентский».

29 февраля - 13.00

Состоится первая встреча ток-шоу «Север в лицах». «Север в лицах» – новый проект Мурманской областной научной библиотеки, посвященный историям успеха в Заполярье. На Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха – в этом уверены организаторы и гости нового проекта. Как это сделать – расскажут они сами. В ходе живого общения с известными северянами зрители узнают, что мотивирует на успешную деятельность, как жить на Севере креативно, смогут задать вопросы героям.

Гость первой встречи – министр культуры Мурманской области и театральный режиссер Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

3 марта - 9.00-18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приема предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится приём предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.