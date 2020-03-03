пгт.Никель

3 марта - 17.00

XII городская молодёжная интеллектуальная игра «Пойми меня».

пгт.Никель, ул. Октябрьская, 1. Дворец культуры «Восход», танцевальный зал.

г.Полярные Зори

4 марта – 14.00-18.00

Заместитель прокурора Мурманской области Швецов Игорь Владимирович проведёт выездной личный приём граждан в г.Полярные Зори. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Полярные Зори по номеру телефона 8 (81532) 7-55-08.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 12. Прокуратура города.

ЗАТО Видяево

3 марта - 14.00

Информационный урок «Знать – чтобы жить». Мероприятие организовано в рамках программы «51 регион: территория здоровья».

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Кольский район

3 марта – 10.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в Кольский район. В предварительной программе – осмотр фельдшерско-акушерского пункта на железнодорожной станции Магнетиты, посещение социально-досугового центра в Лопарской.

Ж/д станция Магнетиты, 9.

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

3 марта - 9.00-18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится приём предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры. День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

3 марта - 10.30

Состоится общественный мониторинг организации горячего школьного питания младших школьников в прогимназии № 40 г .Мурманска в рамках реализации партийных проектов «Народный контроль» и «Новая школа». Цель мероприятия: профилактическая акция по проверке организации школьного питания. В общепите учебного учреждения будут проверены сроки годности продукции и составы блюд, даты их изготовления, общая санитарная обстановка.

В мероприятии примут участие: и.о. министра образования Мурманской области, член Партии Анна Головина; заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, руководитель депутатской группы «Единая Россия» Тамара Прямикова; член регионального общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», депутат Совета депутатов г. Мурманска, член депутатской группы «Единая Россия» Антонина Климова; представители общешкольного родительского комитета.

г.Мурманск, ул. Буркова, 34. Прогимназия № 40.

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.