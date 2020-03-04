г.Полярные Зори

4 марта – 14.00-18.00

Заместитель прокурора Мурманской области Швецов Игорь Владимирович проведёт выездной личный приём граждан в г.Полярные Зори. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Полярные Зори по номеру телефона 8 (81532) 7-55-08.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 12. Прокуратура города.

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

4 марта – 13.00

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской будут проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов региона в части организации работы по принудительному взысканию задолженности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Специалисты ведомства расскажут о применяемом налоговыми органами Кольского края комплексе мер принудительного взыскания, направленного на погашение задолженности, а также порядке исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, организация (категория налогоплательщика), контактный телефон) в срок не позднее 29 февраля следует направить на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru, или сообщить по телефону +7 (8152) 684-029.

По указанному электронному адресу также принимаются вопросы по тематике обсуждений, ответы на которые будут даны в обобщенном виде при проведении мероприятия.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT»-отель Мурманск, 2-й этаж, конференц-зал.

4 марта - 13.15

Цифровой урок Победы. Урок подготовлен в рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы.

Цифровой урок Победы посвящен истории обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся услышат аудиозаписи воспоминаний детей военного Мурманска и совершат виртуальную экскурсию по военному городу: увидят, как началась война, спустятся в бомбоубежище, почувствуют радость великого Дня Победы. Урок ориентирует на работу с цифровыми ресурсами по истории России. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж.

4 марта - 17.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии состоится заседание регионального Организационного комитета «Диктанта Победы» в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». Модератор мероприятия: заместитель председателя Регионального организационного комитета «Диктанта Победы», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Михаил Белошеев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

4 марта - 17.30

Презентация нового выпуска культурологического альманаха АСТЭС. Альманах Ассоциации творческих союзов Мурманской области – уникальное краеведческое издание. Каждый выпуск знакомит с новинками творчества поэтов и прозаиков, отражает наиболее яркие события и имена, связанные с нашим краем.

В новом 15 выпуске альманаха значительное место отведено художественной литературе. В сборник вошли произведения известных авторов: Бориса Блинова, Василия Белоусова, Александра Гаврикова, Валерия Бурбана. Впервые альманах публикует произведения Татьяны Кузнецовой-Нарольской, Евгения Галыгина, Михаила Ермашова. На презентацию нового выпуска альманаха приглашены литераторы, краеведы, читатели библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

5 марта - 17.00

Стартует встреча научно-антропологического клуба «Живущие на Севере» в Мурманской областной научной библиотеке.️ Научно-антропологический клуб «Живущие на Севере» – это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и всех жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема встречи «Мурманский переворот 21 февраля 1920 года: опыт историко-психологической реконструкции». Спикер – кандидат исторических наук Дмитрий Герасимов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.