г.Мончегорск

5 марта – 10.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, выплата «серой» заработной платы и заработной платы «в конвертах», отказ от оформления трудового договора и т.д.).

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Глебовым Сергеем Валерьевичем по телефону 8 (81536) 7-59-03 и старшим помощником прокурора города Бушмановым Максимом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-17-42.

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 марта

Североморский центр занятости населения приглашает на информационный день «Мама учится». Эту акцию специалисты учреждения готовят для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет или имеющих детей дошкольного возраста и при этом - не состоящих в трудовых отношениях.

На мероприятии можно будет получить информацию о востребованных на региональном рынке труда специальностях, о том, как можно пройти переобучении или повышении квалификации, а также консультации по вопросам самозанятости.

ЗАТО г.Североморск, ул. Корабельная, 2. Центр занятости населения. Тел. 8(81537) 4-18-92.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

5 марта – 10.00

Губернатор Мурманской области примет участие в расширенном заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области. На заседании будут подведены итоги работы налоговых органов Мурманской области за 2019 год и обозначены основные задачи на 2020 год.

г.Мурманск, ул. Заводская, 7. УФНС России по Мурманской области, V этаж, актовый зал.

5 марта - 15.00

Губернатор Мурманской области проведёт заседание межведомственного оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

5 марта – 16.00

Губернатор Мурманской области проведёт встречу с хоккейным клубом «Мурман», посвящённую итогам спортивного сезона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

5 марта - 17.00

Стартует встреча научно-антропологического клуба «Живущие на Севере» в Мурманской областной научной библиотеке. Научно-антропологический клуб «Живущие на Севере» – это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и всех жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема встречи «Мурманский переворот 21 февраля 1920 года: опыт историко-психологической реконструкции». Спикер – кандидат исторических наук Дмитрий Герасимов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

5 марта - 17.00

Стартует встреча научно-антропологического клуба «Живущие на Севере» в Мурманской областной научной библиотеке.️ Научно-антропологический клуб «Живущие на Севере» – это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и всех жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема встречи «Мурманский переворот 21 февраля 1920 года: опыт историко-психологической реконструкции». Спикер – кандидат исторических наук Дмитрий Герасимов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

6 марта - 13.00

Состоится занятие «Школа юных принцесс» в отделе психологической поддержки читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой. В гостях, на улице, в школе и даже дома нужно соблюдать правила этикета. Это кажется скучным? Сотрудники библиотеки докажут, что изучение хороших манер – веселое, интересное и нужное занятие. В простой и занимательной форме организаторы расскажут юным принцессам как правильно вести себя за столом и в общественных учреждениях, с друзьями, родителями, незнакомыми людьми.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.