г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 марта

Североморский центр занятости населения приглашает на информационный день «Мама учится». Эту акцию специалисты учреждения готовят для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет или имеющих детей дошкольного возраста и при этом - не состоящих в трудовых отношениях.

На мероприятии можно будет получить информацию о востребованных на региональном рынке труда специальностях, о том, как можно пройти переобучении или повышении квалификации, а также консультации по вопросам самозанятости.

ЗАТО г.Североморск, ул. Корабельная, 2. Центр занятости населения. Тел. 8(81537) 4-18-92.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

7 марта - 14.00

Состоится скайп-встреча с Эркеном Кагаровым «Просто о городском дизайн-коде» в Мурманской областной научной библиотеке. Близится к завершению разработка дизайн-кода Мурманска – свода инструкций и правил по оформлению входных групп, витрин, окон, остановок, киосков и внешних рекламных носителей на фасадах зданий и на улице. Введение дизайн-кода коснётся прежде всего предпринимателей – от представителей федеральных сетей до малого бизнеса.

Встреча с Эркеном Кагаровым поможет разобраться, зачем нужен дизайн-код, кем и как он разрабатывается, обсудить примеры и опыт его внедрения в Москве. Эркен Кагаров работает в области графического дизайна 28 лет. Член Союза дизайнеров России, Академии графического дизайна, «Art Directors Club Russia» и Московского союза художников. Преподаёт в Британской высшей школе дизайна и «Typomania School». Арт-директор студии Артемия Лебедева. Участвовал в разработке 165 проектов, многие из которых связаны с дизайном Москвы: навигация парка «Зарядье», проекты по благоустройству улиц и оформлению фасадов зданий, дизайн-код столицы.

Модератор встречи – Татьяна Батова, член союза дизайнеров Санкт-Петербурга, преподаватель Мурманского арктического гуманитарного университета. Встреча организована стратегическим проектом «Креативный город – территория развития». Она будет интересна дизайнерам, арт-директорам, предпринимателям, архитекторам, студентам профильных направлений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

7 марта - 16.30

Губернатор Мурманской области примет участие в праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10 марта - 12.00

Встреча с представителями СМИ по вопросу аккредитации для работы на мероприятиях 86-го международного традиционного Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, каб. 339.

12 марта – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с жителями Первомайского округа.

г.Мурманск, ул. Баумана, 11. Гимназия № 10.

13 марта – 12.00

Мурманское УФАС России совместно с государственным учреждением - Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проводит публичные обсуждения за I квартал 2020 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Темы выступлений Мурманского УФАС России: 1. Итоги работы антимонопольного ведомства за 2019 год. 2. Проблема проведения закупок, осуществляемых в рамках реализации Национальных проектов.

Темы Выступлений ГУ-Мурманское РО ФСС РФ: 1. Типичные ошибки при работе в пилотном проекте «Прямые выплаты». 2. Финансирование предупредительных мер. 3. Подтверждение основного вида деятельности.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, просп. Ленина 43. Мурманское УФАС России, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.