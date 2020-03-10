Военнослужащие Северного флота примут участие в акции «Эшелон Победы»6 тонн на ось – впереди весенний паводок
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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.20 08:45

Делу - время

г.Гаджиево

10 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 марта

Североморский центр занятости населения приглашает на информационный день «Мама учится». Эту акцию специалисты учреждения готовят для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет или имеющих детей дошкольного возраста и при этом - не состоящих в трудовых отношениях.

На мероприятии можно будет получить информацию о востребованных на региональном рынке труда специальностях, о том, как можно пройти переобучении или повышении квалификации, а также консультации по вопросам самозанятости.

ЗАТО г.Североморск, ул. Корабельная, 2. Центр занятости населения. Тел. 8(81537) 4-18-92.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

10 марта - 12.00

Встреча с представителями СМИ по вопросу аккредитации для работы на мероприятиях 86-го международного традиционного Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, каб. 339.

10 марта - 14.00

Стартует профориентационный час «Арктик – профи» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой. Мероприятие для восьмиклассников гимназии № 3 г. Мурманска проводится в рамках Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!».

В ходе урока школьникам расскажут об особенностях Арктического региона, востребованных здесь профессиях, а также о перспективных специальностях, которые станут популярными в будущем.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

12 марта – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с жителями Первомайского округа.

г.Мурманск, ул. Баумана, 11. Гимназия № 10.

13 марта – 12.00

Мурманское УФАС России совместно с государственным учреждением - Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проводит публичные обсуждения за I квартал 2020 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Темы выступлений Мурманского УФАС России: 1. Итоги работы антимонопольного ведомства за 2019 год.  2. Проблема проведения закупок, осуществляемых в рамках реализации Национальных проектов.

Темы Выступлений ГУ-Мурманское РО ФСС РФ: 1. Типичные ошибки при работе в пилотном проекте «Прямые выплаты». 2. Финансирование предупредительных мер. 3. Подтверждение основного вида деятельности.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, просп. Ленина 43. Мурманское УФАС России, 2-й этаж, конференц-зал.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

 

 

 

Комментарии

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