г.Кировск

14 марта – 10.00

Пройдёт муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Я познаю мир».

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», актовый зал.

15 марта - 9.00

Состоится тренинг – семинар по развитию органов ученического самоуправления «Быть первым среди равных!». Семинар проводит специалист по работе с молодежью Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Евсеенко Ольга Николаевна.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

15 марта – 15.00

Состоится тренинг-семинар «На Севере жить - добро творить!». Ведущими семинара станут тренера Алёна Савюк (г. Москва) и Евгения Чибис (г. Мурманск).

Для участия в тренинге всем желающим 9-11 классов, а также студентам 1 курса до 11 марта включительно в обязательном порядке необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/MGKGaeCsnjRN6XpG7.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

18 марта – 15.15

На базе Центра детского творчества «Хибины» пройдёт дискуссионная площадка «Альтернатива». К участию в работе дискуссионной площадки от каждой образовательной организации приглашаются команды в составе 8 человек в возрасте от 14 лет до 17 лет.

В программе проведения дискуссионной площадки: 15.15 –15.30 - регистрация участников; 15.30 – 16.20 - дискуссия со специалистами отдела по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори; 16.20–17.20 - работа по группам по проектированию мероприятия, представление разработанных проектов; 17.20–17.30 - награждение команд, принявших участие в разработке проектов, вручение сертификатов за участие в дискуссионной площадке.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

ЗАТО г.Североморск

12 марта

Североморский центр занятости населения приглашает на информационный день «Мама учится». Эту акцию специалисты учреждения готовят для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет или имеющих детей дошкольного возраста и при этом - не состоящих в трудовых отношениях.

На мероприятии можно будет получить информацию о востребованных на региональном рынке труда специальностях, о том, как можно пройти переобучении или повышении квалификации, а также консультации по вопросам самозанятости.

ЗАТО г.Североморск, ул. Корабельная, 2. Центр занятости населения. Тел. 8(81537) 4-18-92.

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

12 марта - 9.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Игорь Владимирович Швецов проведет личный приём граждан. Заявления и жалобы граждан о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в установленном законом порядке.

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1/3. Региональная приёмная Президента Российской Федерации.

12 марта - 10.00

Торжественное заседание Ученого совета Мурманского морского биологического института, посвященное 85-летию учреждения. Торжественное заседание состоится в формате научной сессии, на которой сотрудники ММБИ представят доклады по ключевым направлениям современной деятельности института, будут подведены итоги научно-исследовательской и научно-организационной деятельности за последнее пятилетие.

История института началась в 1935 году, когда решением Совнаркома на Кольском полуострове в губе Зеленецкой была основана Мурманская биологическая станция (МБС). В 1953 году станция была включена в состав Кольского филиала Академии наук СССР, а в 1958 году преобразована в Мурманский морской биологический институт.

С 1989 года и по нынешнее время ММБИ дислоцируется в Мурманске, а сезонная биологическая станция в Дальних Зеленцах продолжает функционировать как научный полигон института.

Ежегодно ММБИ на своем научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы» проводит комплексные морские исследования арктических морей. Район исследований простирается от Гренландского моря на западе до Чукотского моря на востоке. В 2019 году НИС «Дальние Зеленцы» провело в море более 160 суток.

Сегодня в ММБИ работают 73 научных сотрудника, в их числе один академик РАН, 14 докторов наук, 35 кандидатов наук. ММБИ занимает лидирующие позиции в Мурманской области по показателям публикационной активности, находится на первом месте по числу цитирований в РИНЦ как на одного сотрудника, так и на одну публикацию.

г.Мурманск, ул. Владимирская, 17. ММБИ, конференц-зал.

12 марта - 14.30

Совещание-семинар для работников архивных учреждений Мурманской области. Участники обсудят итоги работы архивных органов и учреждений региона в 2019 году и задачи на 2020-2021 годы.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Государственный архив Мурманской области, читальный зал.

12 марта - 15.00

Стартует лекция «Жизнь и творчество Сандро Боттичелли».️ Лекцию прочтет Анна Ромашова, заведующая отделом «Культурно-выставочный центр Русского музея». Сандро Боттичелли – выдающийся представитель флорентийской живописи эпохи Кватроченто. После смерти мастер ушел в забвение. Так продолжалось вплоть до середины XIX века, когда у публики вновь проснулся интерес к его творчеству и биографии. Имя Сандро Боттичелли приходит на ум и обывателям, и специалистам одним из первых, когда речь заходит об искусстве раннего Возрождения. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел «Культурно-выставочного центра Русского музея», 2-й этаж.

12 марта - 16.00

Митап «Эффективный маркетинг».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

12 марта – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с жителями Первомайского округа.

г.Мурманск, ул. Баумана, 11. Гимназия № 10.

13 марта - 11.00

Состоится подписание соглашения о сотрудничестве министерства культуры Мурманской области и Российского государственного архива. В этот же день планируется посещение муниципального архива ЗАТО Североморск.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

13 марта – 12.00

Мурманское УФАС России совместно с государственным учреждением - Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проводит публичные обсуждения за I квартал 2020 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Темы выступлений Мурманского УФАС России: 1. Итоги работы антимонопольного ведомства за 2019 год. 2. Проблема проведения закупок, осуществляемых в рамках реализации Национальных проектов.

Темы Выступлений ГУ-Мурманское РО ФСС РФ: 1. Типичные ошибки при работе в пилотном проекте «Прямые выплаты». 2. Финансирование предупредительных мер. 3. Подтверждение основного вида деятельности.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, просп. Ленина 43. Мурманское УФАС России, 2-й этаж, конференц-зал.

13 марта - 15.00

Лекция «Жизнь и творчество Сандро Боттичелли». Лекцию прочтет Анна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.