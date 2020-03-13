В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Кировск

14 марта – 10.00

Пройдёт муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Я познаю мир».

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г . Кировска», актовый зал.

15 марта - 9.00

Состоится тренинг – семинар по развитию органов ученического самоуправления «Быть первым среди равных!». Семинар проводит специалист по работе с молодежью Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Евсеенко Ольга Николаевна.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

15 марта – 15.00

Состоится тренинг-семинар «На Севере жить - добро творить!». Ведущими семинара станут тренера Алёна Савюк (г. Москва) и Евгения Чибис (г. Мурманск).

Для участия в тренинге всем желающим 9-11 классов, а также студентам 1 курса до 11 марта включительно в обязательном порядке необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/MGKGaeCsnjRN6XpG7.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

18 марта – 15.15

На базе Центра детского творчества «Хибины» пройдёт дискуссионная площадка «Альтернатива». К участию в работе дискуссионной площадки от каждой образовательной организации приглашаются команды в составе 8 человек в возрасте от 14 лет до 17 лет.

В программе проведения дискуссионной площадки: 15.15 –15.30 - регистрация участников; 15.30 – 16.20 - дискуссия со специалистами отдела по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори; 16.20–17.20 - работа по группам по проектированию мероприятия, представление разработанных проектов; 17.20–17.30 - награждение команд, принявших участие в разработке проектов, вручение сертификатов за участие в дискуссионной площадке.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

13 марта – 9.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в Кольский район. Он проведёт координационное совещание по вопросам реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Затем губернатор совершит объезд возводимых в рамках проекта объектов.

г.Кола, ул. Андрусенко, 10. Офис АО «Ямалтрансстрой», II этаж.

13 марта - 9.20

В СОШ № 27 г . Мурманска состоится открытый урок «Мы вместе» в рамках общероссийского фестиваля «Крымская весна» и проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря регионального отделения партии Михаил Белошеев; учащиеся СОШ № 27.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 15. СОШ № 27.

13 марта – 12.00

Мурманское УФАС России совместно с государственным учреждением - Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проводит публичные обсуждения за I квартал 2020 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Темы выступлений Мурманского УФАС России: 1. Итоги работы антимонопольного ведомства за 2019 год. 2. Проблема проведения закупок, осуществляемых в рамках реализации Национальных проектов.

Темы Выступлений ГУ-Мурманское РО ФСС РФ: 1. Типичные ошибки при работе в пилотном проекте «Прямые выплаты». 2. Финансирование предупредительных мер. 3. Подтверждение основного вида деятельности.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, просп. Ленина 43. Мурманское УФАС России, 2-й этаж, конференц-зал.

13 марта - 13.00

На базе Института развития образования Мурманской области пройдёт очередная встреча в рамках акции «Я - не болею» партийного проекта «Здоровое будущее».

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» педагогам, проходящим курсы повышения квалификации на базе ИРО, представители медицинского сообщества расскажут о распространенных в условиях Крайнего Севера заболеваниях детей и их профилактике.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; преподаватели из образовательных учреждений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а. Институт развития образования Мурманской области.

13 марта - 14.00

Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию со дня образования Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

13 марта - 15.00

Лекция «Жизнь и творчество Сандро Боттичелли». Лекцию прочтет Анна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

13 марта - 16.00

В Детском технопарке «Кванториум-51» состоится интерактивный урок «Юные герои Великой Победы» в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» и «Историческая память».

В мероприятии примут участие: руководитель исполкома Мурманского регионального отделения партии Татьяна Сахарова; член регионального Общественного совета партпроекта «Историческая память», участник боевых действий в Афганистане, член Союза писателей России Юрий Гутян; член президиума Регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения партии, директор Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия». Детский технопарк «Кванториум-51».

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

26 марта – 14.00-20.00

Состоится День единого приема граждан. На вопросы северян ответят руководитель УФССП России по Мурманской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители, судебные приставы-исполнители.

При обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Запись на приём к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по телефонам: 42-86-93, 40-22-13.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта 46, корп. 2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.