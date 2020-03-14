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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.20 08:29

Делу - время

В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

г.Полярные Зори

14 марта - 13.00

Заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Оксана Астахова примет участие в торжественной церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Полярные Зори. На территории ФОКа будут функционировать универсальный игровой зал, зал аэробики, тренажерный зал. ФОК построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

г.Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19. ФОК.

г.Кировск

14 марта – 10.00

Пройдёт муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Я познаю мир».

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»,  актовый зал.

15 марта - 9.00

Состоится тренинг – семинар по развитию органов ученического самоуправления «Быть первым среди равных!». Семинар проводит специалист по работе с молодежью Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Евсеенко Ольга Николаевна.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

15 марта – 15.00

Состоится тренинг-семинар «На Севере жить - добро творить!». Ведущими семинара станут тренера Алёна Савюк (г. Москва) и Евгения Чибис (г. Мурманск).

Для участия в тренинге всем желающим 9-11 классов, а также студентам 1 курса до 11 марта включительно в обязательном порядке необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/MGKGaeCsnjRN6XpG7.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

18 марта – 15.15

На базе Центра детского творчества «Хибины» пройдёт дискуссионная площадка «Альтернатива».  К участию в работе дискуссионной площадки от каждой образовательной организации приглашаются команды в составе 8 человек в возрасте от 14 лет до 17 лет.

В программе проведения дискуссионной площадки: 15.15 –15.30 - регистрация участников; 15.30 – 16.20 - дискуссия со специалистами отдела по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори;  16.20–17.20 - работа по группам по проектированию мероприятия, представление разработанных проектов; 17.20–17.30 - награждение команд, принявших участие в разработке проектов, вручение сертификатов за участие в дискуссионной площадке.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

17 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

19 марта – 18.00

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проведёт встречу с жителями Октябрьского округа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 63а. Дом детского творчества им. Бредова.

26 марта – 14.00-20.00

Состоится День единого приема граждан. На вопросы северян ответят руководитель УФССП России по Мурманской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители, судебные приставы-исполнители.

При обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Запись на приём к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по телефонам: 42-86-93, 40-22-13.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта 46, корп. 2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

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