В программе мероприятий могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

пгт.Печенга

18 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Кировск

18 марта – 15.15

На базе Центра детского творчества «Хибины» пройдёт дискуссионная площадка «Альтернатива». К участию в работе дискуссионной площадки от каждой образовательной организации приглашаются команды в составе 8 человек в возрасте от 14 лет до 17 лет.

В программе проведения дискуссионной площадки: 15.15 –15.30 - регистрация участников; 15.30 – 16.20 - дискуссия со специалистами отдела по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори; 16.20–17.20 - работа по группам по проектированию мероприятия, представление разработанных проектов; 17.20–17.30 - награждение команд, принявших участие в разработке проектов, вручение сертификатов за участие в дискуссионной площадке.

г.Кировск, просп. Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

с.Ловозеро

18 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

18 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

18 марта - 14.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

18 марта - 14.30

Увлекательный квест «Миссия выполнима» состоится на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Сотрудники отдела психологической поддержки читателей организуют игру для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Команды будут искать цитаты о дружбе в текстах известных детских книг. Что это за книги и где они находятся – дети узнают по подсказкам, пройдя испытания и справившись с заданиями.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

20 марта - 15.00

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает мурманчанам о важности правильной утилизации отработавших элементов питания. Всех неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды граждан просим принять участие в акции «Яблоко за батарейку», организованное Всероссийской политической партией «Единая Россия».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная партии «Единая Россия».

20 марта - 16.30

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Война и мир в творчестве Александра Харшака». Александр Исаакович Харшак (1908–1989) – заслуженный художник Российской Федерации. Ленинградцы, а сегодня уже петербуржцы, знают его творчество по блокадному рисунку, на котором раненый мальчик, перевязанный бинтами, смотрит на всех нас своими огромными совсем не детскими глазами. Эту работу можно будет увидеть на выставке в Мурманском областном художественном музее.

В пресс-конференции примут участие: сын художника, Андрей Александрович Харшак, заслуженный художник Российской Федерации, известный иллюстратор. Многие читали книги Грина, Алексея Толстова с его иллюстрациями. Самыми известными его работами являются циклы иллюстраций к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова и роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; жена Андрея Александровича – Наталия Игоревна Корнилова, известный график, художник-декоратор. Ее работы хранятся в Государственном Русском музее и многих других знаменитых коллекциях нашей страны и зарубежья; заведующий экспозиционно-выставочным отделом Мурманского областного художественного музея Арина Николаевна Науменко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.

26 марта – 14.00-20.00

Состоится День единого приема граждан. На вопросы северян ответят руководитель УФССП России по Мурманской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители, судебные приставы-исполнители.

При обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Запись на приём к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по телефонам: 42-86-93, 40-22-13.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта 46, корп. 2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.