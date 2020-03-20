В программе могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

19 марта - 14.00

Рабочее совещание с предпринимателями по вопросу заключения договоров на вывоз мусора. На вопросы предпринимателей ответят представители регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также АО «Управление отходами».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес», II этаж.

20 марта - 15.00

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает мурманчанам о важности правильной утилизации отработавших элементов питания. Всех неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды граждан просим принять участие в акции «Яблоко за батарейку», организованное Всероссийской политической партией «Единая Россия».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная партии «Единая Россия».

20 марта - 16.30

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Война и мир в творчестве Александра Харшака». Александр Исаакович Харшак (1908–1989) – заслуженный художник Российской Федерации. Ленинградцы, а сегодня уже петербуржцы, знают его творчество по блокадному рисунку, на котором раненый мальчик, перевязанный бинтами, смотрит на всех нас своими огромными совсем не детскими глазами. Эту работу можно будет увидеть на выставке в Мурманском областном художественном музее.

В пресс-конференции примут участие: сын художника, Андрей Александрович Харшак, заслуженный художник Российской Федерации, известный иллюстратор. Многие читали книги Грина, Алексея Толстова с его иллюстрациями. Самыми известными его работами являются циклы иллюстраций к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова и роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; жена Андрея Александровича – Наталия Игоревна Корнилова, известный график, художник-декоратор. Ее работы хранятся в Государственном Русском музее и многих других знаменитых коллекциях нашей страны и зарубежья; заведующий экспозиционно-выставочным отделом Мурманского областного художественного музея Арина Николаевна Науменко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.

26 марта – 14.00-20.00

Состоится День единого приема граждан. На вопросы северян ответят руководитель УФССП России по Мурманской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители, судебные приставы-исполнители.

При обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Запись на приём к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по телефонам: 42-86-93, 40-22-13.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта 46, корп. 2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.