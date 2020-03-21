Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: рост числа северян, размещённых на обсервацию8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.20 08:45

Делу - время

В программе могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

ЗАТО г.Североморск

24 марта – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

21 марта - 11.30

Губернатор Мурманской области  проведёт встречу с представителями религиозных организаций разных конфессий, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, по вопросам взаимодействия в противодействии распространению коронавирусной инфекции в регион.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, зал совещаний губернатора.

26 марта – 14.00-20.00

Состоится День единого приема граждан. На вопросы северян ответят руководитель УФССП России по Мурманской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители, судебные приставы-исполнители.

При обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Запись на приём к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по телефонам: 42-86-93, 40-22-13.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта 46, корп. 2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

 

 

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