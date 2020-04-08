В программе могут быть изменения ввиду введения запрета на проведение массовых мероприятий (деловых, культурных, спортивных) в Мурманской области.

ЗАТО г.Североморск

21 апреля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

8 апреля – 14.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска по телефону 43-76-91 будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Пескова Мария Александровна.

8 апреля – 16.00

Мастер-класс в прямом эфире. Команда «Чистой Арктики» начинает серию экологических мероприятий в прямом эфире: https://www.instagram.com/сleanarctic_51.

Предлагается сделать оригинальный органайзер для карандашей и ручек в виде милого инопланетянина из бросового материала вместе с экологами в прямом эфире, чтобы дистанционное обучение приносило радость эколятам.

Понадобятся: пустая, чистая без наклеек бутылка из под шампуня или геля для душа; ножницы; канцелярский нож; двусторонний скотч; цветная бумага; клей ПВА; фантазия и отличное настроение.

АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика».

14 апреля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.