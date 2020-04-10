ЗАТО г.Североморск

21 апреля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

10, 15 и 17 апреля – 17.00

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Институтом развития образования проведёт региональные родительские собрания.

10 апреля разговор пойдёт об «Обеспечении качества образования в условиях дистанционного обучения», 15 апреля тема - «Дистанционное обучение: какие отметки получат дети», 17 апреля - «Организация досуга ребенка в условиях самоизоляции (карантина)».

Вопросы для обсуждения принимаются накануне (9, 14 и 16 апреля) по адресу электронной почты: support_edu_distant@iro51.ru, в «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51 в срок до 15 часов.

Среди вопросов, которые предлагается обсудить - организация дистанционного обучения, его особенности в начальной школе и для детей с ОВЗ; особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов в 2020 году и ВПР; безопасность ребенка в сети Интернет; выставление отметок при дистанционном обучении и условия создания психологически безопасной среды обучения.

Минобразования региона приглашает принять участие в собраниях представителей регионального родительского комитета и администрации школ, а также специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Ссылка для подключения: https://vk.com/minobr51

14 апреля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.