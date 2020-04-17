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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.20 08:45

Делу - время

г.Кировск

В период ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, учёные ФИЦ КНЦ РАН продолжают работать удаленно – в режиме онлайн-режиме проходят конференции, семинары и открытые лекции. Учёные Кольского научного центра подготовили серию открытых лекций об окружающем мире, которые все желающие смогут посетить, не выходя из дома. Для северян начнёт работу онлайн-лекторий «А вы знаете, что…?, или занимательная наука». Слушатели узнают о происхождении Хибин, об ученых – участниках первых научных экспедиций, полезных эко-привычках, смогут полюбоваться завораживающей красотой минералов Кольского полуострова и полярного сияния.

Первая лекция на тему «Озеленяя Арктику» состоится 16 апреля в 15.00 на «YouTub»-канале ФИЦ КНЦ РАН. Лекция посвящена многолетним совместным работам ученых из разных институтов КНЦ РАН по озеленению и рекультивации нарушенных территорий.

Расписание лекций:

17 апреля - 15.00

Лекция «100-летие экспедиции Ферсмана в Хибины» о первой экспедиции академика А.Е.Ферсмана в Хибины, которая заложила основу для изучения и использования горных богатств региона.

21 апреля - 15.00

Лекция «Молекулярные сита из хибинских руд» о получении новых функциональных материалов из руд Хибинского массива.

24 апреля - 15.00

Лекция «Неглубокое погружение в глубокие эвтектики» о глубоких эвтектических растворителях.

27 апреля - 15.00

Лекция «Легенды о полярных сияниях».

30 апреля - 15.00

Лекция «Поделочные и коллекционные камни Кольского полуострова».

ЗАТО г.Североморск

21 апреля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

21 апреля - 15.00

Дистанционный приём по личным вопросам проведёт  руководитель муниципалитета Владимир Евменьков. На вопросы североморцев он ответит по телефону.

Кроме того, 28 апреля в 15.00 приём проведёт первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов. Записаться на него горожане смогут 22 и 23 апреля по телефону 4-95-30.

Напомним также, что по предварительной записи приёмы проводит председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Североморска (справки по телефону 5-07-57). И каждый понедельник приём североморцев ведёт председатель комитета имущественных отношений администрации (по предварительной записи, справки по телефону 4-77-40).

г.Мурманск

17 апреля – 17.00

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Институтом развития образования проведёт региональные родительские собрания.

17 апреля разговор пойдёт  об «Организации досуга ребёнка в условиях самоизоляции (карантина)».

Вопросы для обсуждения принимаются накануне (16 апреля) по адресу электронной почты: support_edu_distant@iro51.ru, в «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51 в срок до 15 часов.

Среди вопросов, которые предлагается обсудить - организация дистанционного обучения, его особенности в начальной школе и для детей с ОВЗ; особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов в 2020 году и ВПР; безопасность ребенка в сети Интернет; выставление отметок при дистанционном обучении и условия создания психологически безопасной среды обучения.

Минобразования региона приглашает принять участие в собраниях представителей регионального родительского комитета и администрации школ, а также специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Ссылка для подключения: https://vk.com/minobr51

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