г.Кировск

В период ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, учёные ФИЦ КНЦ РАН продолжают работать удаленно – в режиме онлайн-режиме проходят конференции, семинары и открытые лекции. Учёные Кольского научного центра подготовили серию открытых лекций об окружающем мире, которые все желающие смогут посетить, не выходя из дома. Для северян начнёт работу онлайн-лекторий «А вы знаете, что…?, или занимательная наука». Слушатели узнают о происхождении Хибин, об ученых – участниках первых научных экспедиций, полезных эко-привычках, смогут полюбоваться завораживающей красотой минералов Кольского полуострова и полярного сияния.

Лекции состоятся на «YouTub»-канале ФИЦ КНЦ РАН.

Расписание лекций:

24 апреля - 15.00

Лекция «Неглубокое погружение в глубокие эвтектики» о глубоких эвтектических растворителях.

27 апреля - 15.00

Лекция «Легенды о полярных сияниях».

30 апреля - 15.00

Лекция «Поделочные и коллекционные камни Кольского полуострова».

ЗАТО г.Североморск

28 апреля - 15.00

Приём проведёт первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов.

Напомним также, что по предварительной записи приёмы проводит председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Североморска (справки по телефону 5-07-57). И каждый понедельник приём североморцев ведёт председатель комитета имущественных отношений администрации (по предварительной записи, справки по телефону 4-77-40).

г.Мурманск

23 апреля - 16.00

В период пандемии COVID-19 в Мурманской области продолжаются мероприятия образовательного онлайн-проекта регионального Центра поддержки предпринимательства «Бизнес на самоизоляции». Действующие предприниматели, региональные и привлеченные бизнес-эксперты проводят для заполярных предпринимателей встречи, мастер-классы, сессии и тренинги на актуальные темы. Мероприятия организованы на платформе Zoom, участие в них бесплатное.

Подробное описание мероприятий, а также ссылки на регистрацию можно найти на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: https://xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/events/149/. Ссылка на видеоконференцию приходит на указанный при регистрации адрес электронной почты.

23 апреля состоится вебинар «CRM и сервисы рассылок».

25 апреля - 16.00

В период пандемии COVID-19 в Мурманской области продолжаются мероприятия образовательного онлайн-проекта регионального Центра поддержки предпринимательства «Бизнес на самоизоляции». Действующие предприниматели, региональные и привлеченные бизнес-эксперты проводят для заполярных предпринимателей встречи, мастер-классы, сессии и тренинги на актуальные темы. Мероприятия организованы на платформе Zoom, участие в них бесплатное.

Подробное описание мероприятий, а также ссылки на регистрацию можно найти на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: https://xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/events/181/. Ссылка на видеоконференцию приходит на указанный при регистрации адрес электронной почты.

25 апреля состоится вебинар «Маркетинг для начинающих».

до 28 апреля

Гранты до 1 млн рублей в форме субсидий из областного бюджета смогут получить предприниматели региона на поддержку своих инициатив. Получателей определит конкурс, объявленный Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Заявки принимают от начинающих и действующих предпринимателей, зарегистрированных и работающих в Мурманской области. Важное условие – собственное софинансирование реализации проекта в размере не менее 10% от предоставленной поддержки.

До 28 апреля конкурсные документы необходимо направить в региональный инновационный бизнес-инкубатор на электронный адрес info@mribi.ru, или почтой на один из адресов: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1; г. Апатиты, ул. Ленина, 27.

При отправке почтовым отправлением необходимо учесть время доставки – датой подачи заявки считается дата получения пакета документов оператором конкурса.

Подробности о порядке предоставления поддержки размещены: на сайте регионального министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства https://mirp.gov-murman.ru/news/359773/; на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области по ссылке http://maloe.gov-murman.ru/content/support_form/m,47,6872/; на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора http://mribi.ru/guber-startap.html.

На дополнительные вопросы ответят специалисты МРИБИ по телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (815 55) 6-12-35 или по электронной почте info@mribi.ru.