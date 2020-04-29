Делу - время
г.Кировск
30 апреля - 15.00
В период ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, учёные ФИЦ КНЦ РАН продолжают работать удаленно – в режиме онлайн-режиме проходят конференции, семинары и открытые лекции. Учёные Кольского научного центра подготовили серию открытых лекций об окружающем мире, которые все желающие смогут посетить, не выходя из дома. Для северян начнёт работу онлайн-лекторий «А вы знаете, что…?, или занимательная наука». Слушатели узнают о происхождении Хибин, об ученых – участниках первых научных экспедиций, полезных эко-привычках, смогут полюбоваться завораживающей красотой минералов Кольского полуострова и полярного сияния.
Лекции «Поделочные и коллекционные камни Кольского полуострова» состоятся на «YouTub»-канале ФИЦ КНЦ РАН.