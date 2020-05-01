г.Кировск

7 мая - 15.30

МАОДО ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в интеллектуальной игре Р.И.С.К. «Наши Победы». Игра проводится в Год памяти и славы и посвящена вкладу регионов в Победу в Великой Отечественной войне. 12+.

Игра пройдёт в социальной сети «ВКонтакте». К участию приглашаются обучающихся старшего школьного возраста от 12 лет, проявляющих интерес к истории нашей страны, решению логических задач, интеллектуальным играм.

Желающим принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/R4WX6SGzdHzqzbu28

После регистрации участники будут приглашены в закрытую беседу. В данной беседе участники будут получать ссылку на заполнение заданий каждого блока. Время на выполнение каждого блока ограничено. Правила о заполнении и времени ответов по блокам участники получат в закрытой беседе ВКонтакте за 30 минут до начала игры. Участникам будет необходимо выполнить задания, которые будут высылаться им блоками.

Игра состоит из четырех блоков: «Битва за Москву» (события, имена); «Битва за Ленинград» (основные факты); «Оборона Сталинграда» (события, имена); «Сибирский тыл».

В игре могут содержаться музыкальные вопросы, общие вопросы по ключевым битвам Великой Отечественной войны. Ответ признается верным в том случае, если соответствует правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы, записанные в нескольких вариантах/формулировках, засчитываются как неправильные.

МАОДО ЦДТ «Хибины», https://forms.gle/R4WX6SGzdHzqzbu28