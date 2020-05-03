г.Кировск

7 мая - 15.30

МАОДО ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в интеллектуальной игре Р.И.С.К. «Наши Победы». Игра проводится в Год памяти и славы и посвящена вкладу регионов в Победу в Великой Отечественной войне. 12+.

Игра пройдёт в социальной сети «ВКонтакте». К участию приглашаются обучающихся старшего школьного возраста от 12 лет, проявляющих интерес к истории нашей страны, решению логических задач, интеллектуальным играм.

Желающим принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/R4WX6SGzdHzqzbu28

После регистрации участники будут приглашены в закрытую беседу. В данной беседе участники будут получать ссылку на заполнение заданий каждого блока. Время на выполнение каждого блока ограничено. Правила о заполнении и времени ответов по блокам участники получат в закрытой беседе ВКонтакте за 30 минут до начала игры. Участникам будет необходимо выполнить задания, которые будут высылаться им блоками.

Игра состоит из четырех блоков: «Битва за Москву» (события, имена); «Битва за Ленинград» (основные факты); «Оборона Сталинграда» (события, имена); «Сибирский тыл».

В игре могут содержаться музыкальные вопросы, общие вопросы по ключевым битвам Великой Отечественной войны. Ответ признается верным в том случае, если соответствует правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы, записанные в нескольких вариантах/формулировках, засчитываются как неправильные.

МАОДО ЦДТ «Хибины», https://forms.gle/R4WX6SGzdHzqzbu28

г.Мурманск

7, 14 и 21 мая

В Мурманской области будет реализован региональный проект «Диалог с героем», приуроченный к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект позволит школьникам и студентам региона познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами Великой Отечественной войны, услышать воспоминания из детства и юности, узнать о подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит ребятам задать вопросы гостю в прямом эфире.

Организаторами встреч являются Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Встречи будут проходить каждый четверг - с 7 по 21 мая.

Трансляция встреч будет осуществляться на официальном аккаунте Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51.

16 мая

В Мурманской области состоится военно-историческая онлайн-игра «Защитник Отечества». Ее проводят для студентов и школьников в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашают игроков от 14 до 16 лет, в составе команды – 4 человека. Обязательна предварительная регистрация.

В рамках игрового квеста командам предстоит восстановить ход событий героической обороны Советского Заполярья. По легенде игры участники из 2020 года переместятся в прошлое и станут военными разведчиками. На дворе 29 июня 1941 года, германо-финские войска наступают на Мурманский участок Северного фронта. Юным героям необходимо сорвать планы германо-финского командования и стабилизировать линию фронта.

Для игры потребуется смартфон, планшет или персональный компьютер с возможностью выхода в интернет. Взаимодействие внутри команды организаторы рекомендуют вести с помощью WhatsApp, Zoom или других приложений для конференцсвязи. Также пригодятся картографические сервисы и технологии «Карты Google», поисковые системы (Яндекс, Google и другие), социальные сети – например, «ВКонтакте».

Присоединиться можно на платформе международной сети активных городских игр «Encounter» по ссылке http://enot.en.cx/GameDetails.aspx?gid=68760.