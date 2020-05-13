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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 08:45

Делу - время

г.Апатиты

13 мая – 10.00-12.00

В прокуратуре города Апатиты будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции. В ходе «горячей линии» граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Задать вопросы и сообщить о нарушениях закона в указанной сфере можно по телефону (815-55) 6-20-49 старшему помощнику прокурора города Апатиты Коваленко Оксане Владимировне.

г.Мурманск

14 и 21 мая

В Мурманской области будет реализован региональный проект «Диалог с героем», приуроченный к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект позволит школьникам и студентам региона познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами Великой Отечественной войны, услышать воспоминания из детства и юности, узнать о подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит ребятам задать вопросы гостю в прямом эфире.

Организаторами встреч являются Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Встречи будут проходить каждый четверг -  с 7 по 21 мая.

Трансляция встреч будет осуществляться на официальном аккаунте Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51.

16 мая

В Мурманской области состоится военно-историческая онлайн-игра «Защитник Отечества». Ее проводят для студентов и школьников в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  К участию приглашают игроков от 14 до 16 лет, в составе команды – 4 человека. Обязательна предварительная регистрация.

В рамках игрового квеста командам предстоит восстановить ход событий героической обороны Советского Заполярья. По легенде игры участники из 2020 года переместятся в прошлое и станут военными разведчиками. На дворе 29 июня 1941 года, германо-финские войска наступают на Мурманский участок Северного фронта. Юным героям необходимо сорвать планы германо-финского командования и стабилизировать линию фронта.

Для игры потребуется смартфон, планшет или персональный компьютер с возможностью выхода в интернет. Взаимодействие внутри команды организаторы рекомендуют вести с помощью WhatsApp, Zoom или других приложений для конференцсвязи. Также пригодятся картографические сервисы и технологии «Карты Google», поисковые системы (Яндекс, Google и другие), социальные сети – например, «ВКонтакте».

Присоединиться можно на платформе международной сети активных городских игр «Encounter» по ссылке http://enot.en.cx/GameDetails.aspx?gid=68760.

16-20 мая

Институт креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета запускает онлайн-проект «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ». О современном дизайне и своём профессиональном становлении в этой сфере расскажут успешные выпускники вуза, работающие сегодня в таких направлениях, как геймдизайн, реклама и бренд-дизайн, UI/UX-дизайн, дизайн внешней и внутренней среды, графический дизайн.

Среди тем, заявленных командой проекта, – секреты профессионального мастерства, применение трендов года в проектах, а также юридические и психологические аспекты в дизайн-бизнесе. Встречи будут разделены на блоки по направлениям дизайна. Также состоится онлайн-выставка проектов участников мероприятия, презентация современных форм и концептов.

Для участия в мероприятиях проекта «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ» необходима предварительная регистрация.

Онлайн-встречи пройдут на платформе ZOOM, ссылка для подключения будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Трансляция также будет организована на канале «YouTube».

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