г.Мурманск

15 мая - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»:(8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Истосова Марина Витальевна.

15 мая - 11.10

Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина ответит на вопросы, волнующие жителей региона, в эфире «Радио России – Мурманск».

Министр расскажет о том, когда будет завершен учебный год, какие особенности проведения государственной итоговой аттестации ожидают выпускников 9-х и 11-х классов в 2020 году.

«Мы провели серию региональных родительских собраний в режиме онлайн, акции «100 баллов для победы», «Характер северный – ОГЭ сдадим. Уверены!» для учащихся выпускных классов, но ситуация меняется и появляются новые вопросы, на которые прозвучат ответы в эфире», - подчеркнула Анна Головина.

«ВКонтакте» «Радио России – Мурманск».

16 мая

В Мурманской области состоится военно-историческая онлайн-игра «Защитник Отечества». Ее проводят для студентов и школьников в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашают игроков от 14 до 16 лет, в составе команды – 4 человека. Обязательна предварительная регистрация.

В рамках игрового квеста командам предстоит восстановить ход событий героической обороны Советского Заполярья. По легенде игры участники из 2020 года переместятся в прошлое и станут военными разведчиками. На дворе 29 июня 1941 года, германо-финские войска наступают на Мурманский участок Северного фронта. Юным героям необходимо сорвать планы германо-финского командования и стабилизировать линию фронта.

Для игры потребуется смартфон, планшет или персональный компьютер с возможностью выхода в интернет. Взаимодействие внутри команды организаторы рекомендуют вести с помощью WhatsApp, Zoom или других приложений для конференцсвязи. Также пригодятся картографические сервисы и технологии «Карты Google», поисковые системы (Яндекс, Google и другие), социальные сети – например, «ВКонтакте».

Присоединиться можно на платформе международной сети активных городских игр «Encounter» по ссылке http://enot.en.cx/GameDetails.aspx?gid=68760.

16-20 мая

Институт креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета запускает онлайн-проект «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ». О современном дизайне и своём профессиональном становлении в этой сфере расскажут успешные выпускники вуза, работающие сегодня в таких направлениях, как геймдизайн, реклама и бренд-дизайн, UI/UX-дизайн, дизайн внешней и внутренней среды, графический дизайн.

Среди тем, заявленных командой проекта, – секреты профессионального мастерства, применение трендов года в проектах, а также юридические и психологические аспекты в дизайн-бизнесе. Встречи будут разделены на блоки по направлениям дизайна. Также состоится онлайн-выставка проектов участников мероприятия, презентация современных форм и концептов.

Для участия в мероприятиях проекта «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ» необходима предварительная регистрация.

Онлайн-встречи пройдут на платформе ZOOM, ссылка для подключения будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Трансляция также будет организована на канале «YouTube».

21 мая

В Мурманской области будет реализован региональный проект «Диалог с героем», приуроченный к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект позволит школьникам и студентам региона познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами Великой Отечественной войны, услышать воспоминания из детства и юности, узнать о подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит ребятам задать вопросы гостю в прямом эфире.

Организаторами встреч являются Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Трансляция встреч будет осуществляться на официальном аккаунте Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51.