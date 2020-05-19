г.Мурманск

19 мая - 15.00

Состоится брифинг военного комиссара Мурманской области полковника Олега Хамова по вопросу проведения призыва граждан на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2020 года.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 22. Сборный пункт Мурманской области.

19 мая – 16.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по телефону 52-97-95 будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

Приём проведёт помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.

19 и 20 мая

Институт креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета запускает онлайн-проект «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ». О современном дизайне и своём профессиональном становлении в этой сфере расскажут успешные выпускники вуза, работающие сегодня в таких направлениях, как геймдизайн, реклама и бренд-дизайн, UI/UX-дизайн, дизайн внешней и внутренней среды, графический дизайн.

Среди тем, заявленных командой проекта, – секреты профессионального мастерства, применение трендов года в проектах, а также юридические и психологические аспекты в дизайн-бизнесе. Встречи будут разделены на блоки по направлениям дизайна. Также состоится онлайн-выставка проектов участников мероприятия, презентация современных форм и концептов.

Для участия в мероприятиях проекта «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ» необходима предварительная регистрация.

Онлайн-встречи пройдут на платформе ZOOM, ссылка для подключения будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Трансляция также будет организована на канале «YouTube».

21 мая

В Мурманской области будет реализован региональный проект «Диалог с героем», приуроченный к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект позволит школьникам и студентам региона познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами Великой Отечественной войны, услышать воспоминания из детства и юности, узнать о подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит ребятам задать вопросы гостю в прямом эфире.

Организаторами встреч являются Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Трансляция встреч будет осуществляться на официальном аккаунте Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51.

28 и 29 мая - 12.00

Северян приглашают на онлайн-встречу с известным российским актером и режиссером Михаилом Черняком. «Сценичность: как быть интересным и выразительным?» – тема онлайн-семинара, который пройдёт в рамках проекта #АРТlab Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

#АРТlab – новый онлайн-проект, в рамках которого областная «Кировка» запустит динамичную дискуссионную площадку для деятелей культуры. В рамках площадки пройдет серия онлайн-встреч, где северяне смогут приобрести новые профессиональные навыки и обменяться опытом.

Гостем первого семинара станет известный актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Черняк. Спикер расскажет о способах существования на сцене в спектаклях и концертных номерах любительских театров.

Онлайн-семинар будет интересен артистам, руководителям и режиссёрам любительских театральных коллективов, художественным руководителям, педагогам учреждений дополнительного образования, представителям негосударственных организаций в сфере культуры Мурманской области.

Мероприятие пройдёт на платформе «Zoom». Обязательна предварительная регистрация. Заявки принимают до 25 мая 2020 года. Приглашение на участие в онлайн-семинаре будет направлено на указанный при регистрации электронный адрес 27 мая 2020 года.

Подробная программа и форма заявки на сайте ДКиНТ им. С.М. Кирова https://www.odkkirova.ru/metodicheskiy-kabinet/seminary-master-klassy/28-29-maya-seminar-scenichnost-kak-byt-interesnym-i-vyrazitelnym/.