г.Кола

21 мая – 11.00-13.00

В следственном отделе по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Следственный отдел по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

ЗАТО г.Североморск

20 мая - 18.30

Состоится встреча руководителя муниципалитета Владимира Евменькова с североморцами. Она пройдёт онлайн. Формат продиктован ограничительными мерами, которые действуют в регионе из-за пандемии, но он вполне оправдан – горожане смогут задать главе ЗАТО все интересующие вопросы в режиме реального времени.

Вопросы можно оставлять на сайте http://www.glava.citysever.ru/ во вкладке «Вопрос Главе». Также их можно будет задать и во время онлайн встречи.

г.Мурманск

20 мая

Институт креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета запускает онлайн-проект «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ». О современном дизайне и своём профессиональном становлении в этой сфере расскажут успешные выпускники вуза, работающие сегодня в таких направлениях, как геймдизайн, реклама и бренд-дизайн, UI/UX-дизайн, дизайн внешней и внутренней среды, графический дизайн.

Среди тем, заявленных командой проекта, – секреты профессионального мастерства, применение трендов года в проектах, а также юридические и психологические аспекты в дизайн-бизнесе. Встречи будут разделены на блоки по направлениям дизайна. Также состоится онлайн-выставка проектов участников мероприятия, презентация современных форм и концептов.

Для участия в мероприятиях проекта «5 дней дизайна с выпускниками МАГУ» необходима предварительная регистрация.

Онлайн-встречи пройдут на платформе ZOOM, ссылка для подключения будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Трансляция также будет организована на канале «YouTube».

20 мая - 12.00

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк представит проект реконструкции микрорайона в Североморске. Концепция благоустройства дворовой территории между домами №2-9 по улице Полярной в Североморске разработана специалистами регионального Центра городского развития и предполагает создание единого пространства, основой благоустройства которого станет тема покорения Арктики и освоения Севера.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, III этаж, каб. 62.

21 мая

В Мурманской области будет реализован региональный проект «Диалог с героем», приуроченный к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект позволит школьникам и студентам региона познакомиться с героями Российской Федерации и ветеранами Великой Отечественной войны, услышать воспоминания из детства и юности, узнать о подвигах и боевых заслугах. Формат общения также позволит ребятам задать вопросы гостю в прямом эфире.

Организаторами встреч являются Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Трансляция встреч будет осуществляться на официальном аккаунте Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51.

22 мая – 12.00.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики управления за II квартал 2020 года, которое состоится в режиме онлайн-трансляции Основные докладчики: Чеченина Светлана Адольфовна – руководитель управления. Доклад на тему: «Итоги работы Мурманского УФАС России за истекший период 2020 года». Мороз Светлана Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, с докладами: 1. Реклама в сфере финансовых услуг, основные нарушения.2. Дистанционная продажа товаров и продажа товаров через интернет. Особенности рекламы. 3. Соблюдение объёмов рекламы в средствах массовой информации. Хабарова Ольга Владимировна – специалист-эксперт отдела контроля товарных и финансовых рынков. Доклад на тему: «Обращения, поступающие в Мурманское УФАС России о ситуации с ценами на медицинские изделия, бензин и продукты».

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Трансляция будет проводиться на видео хостинге «YouTube» и доступна по ссылке: https://youtu.be/NshCyVjtdUg. Ссылка будет дополнительно размещена на сайте Мурманского УФАС России.

28 и 29 мая - 12.00

Северян приглашают на онлайн-встречу с известным российским актером и режиссером Михаилом Черняком. «Сценичность: как быть интересным и выразительным?» – тема онлайн-семинара, который пройдёт в рамках проекта #АРТlab Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

#АРТlab – новый онлайн-проект, в рамках которого областная «Кировка» запустит динамичную дискуссионную площадку для деятелей культуры. В рамках площадки пройдет серия онлайн-встреч, где северяне смогут приобрести новые профессиональные навыки и обменяться опытом.

Гостем первого семинара станет известный актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Черняк. Спикер расскажет о способах существования на сцене в спектаклях и концертных номерах любительских театров.

Онлайн-семинар будет интересен артистам, руководителям и режиссёрам любительских театральных коллективов, художественным руководителям, педагогам учреждений дополнительного образования, представителям негосударственных организаций в сфере культуры Мурманской области.

Мероприятие пройдёт на платформе «Zoom». Обязательна предварительная регистрация. Заявки принимают до 25 мая 2020 года. Приглашение на участие в онлайн-семинаре будет направлено на указанный при регистрации электронный адрес 27 мая 2020 года.

Подробная программа и форма заявки на сайте ДКиНТ им. С.М. Кирова https://www.odkkirova.ru/metodicheskiy-kabinet/seminary-master-klassy/28-29-maya-seminar-scenichnost-kak-byt-interesnym-i-vyrazitelnym/.