ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

27 мая – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Игорь Владимирович Швецов проведёт дистанционный приём граждан с использованием программных и технологических решений ООО «Труконф» (система видеоконференцсвязи).

Программное обеспечение является бесплатным и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для совершения видеозвонка гражданину необходимо: скачать клиентское приложение TrueConf (далее – клиентское приложение) с официального сайта производителя (trueconf.ru) или установить из магазина приложений (GooglePlay, AppStore и пр.); авторизоваться в клиентском приложении; найти в адресной книге клиентского приложения пользователя «prokuraturamo» и совершить видеозвонок в назначенное время; после соединения с должностным лицом прокуратуры необходимо показать паспорт.

Запись на дистанционный приём к заместителю прокурора области Швецову И.В. проводит в рабочее время с 9.00. до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Машьянова Галина Тимофеевна по телефонам: 47-38-08 и 47-38-54.

27 мая – 16.00-17.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объёме оплату труда.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора округа Сухотько Юлии Николаевне, позвонив по телефону 42-38-59.

27 мая-14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

28 мая – 10.00

В Заполярье откроется КультFAQ. Первую онлайн-лекцию проведёт известный российский специалист в сфере информации и медиаобразования Юрий Черный. Что заставляет учреждения культуры меняться в век цифровых технологий? Онлайн-лекцию на эту тему для деятелей культуры Заполярья проведет Юрий Черный, известный российский специалист в сфере информации и медиаобразования. Мероприятие откроет новый проект регионального Министерства культуры «КультFAQ».

«КультFAQ» – это круглогодичная программа занятий, мастер-классов, выступлений ведущих экспертов в сфере культуры, которые будут проходить в онлайн- и офлайн-формате в Мурманской области.

Что такое современная культура и искусство, как сосуществуют культура и виртуальное пространство, что такое успешный культурный проект, зачем нужен SMM творческой личности и как самостоятельно продвигать свои идеи в социальных сетях – занятия будут посвящены различным аспектам.

«Мы не будет рассказывать, что и как надо творить. Мы будем все вместе учиться, как заинтересовать мир нашим творчеством, и сделать творчество востребованным у мира», – говорят организаторы. – «Это будет не традиционная односторонняя связь по схеме «вопрос-ответ». Мы хотим, чтобы проект стал площадкой для общения широкого круга культурных единомышленников, поиска партнеров и рождения новых творческих проектов, вопросов и их решений».

Мероприятия «КультFAQ» будут открыты для всех желающих. 28 мая в 10 часов стартует лекция «Что заставляет учреждения культуры меняться в век цифровых технологий?». Организатор – Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой. Спикер – Юрий Черный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций, медиаобразования МПГУ.

Программа мероприятия: 10.00 - рецензии на медиапроекты учреждений культуры Мурманской области, представленные в Интернете (4-5 проектов); 11.00 - лекция «Что заставляет учреждения культуры меняться в век цифровых технологий»; 12.00-13.00 - перерыв на обед; 13.00-15.00 - ответы на вопросы сотрудников организаций культуры Заполярья.

Присоединиться к лекции можно по ссылке на видеохостинге «Youtube» https://youtu.be/J32KWgveKVk Задать вопросы лектору можно в режиме чата в «Youtube». Для этого требуется предварительная регистрация вашего аккаунта.

28 и 29 мая - 12.00

Северян приглашают на онлайн-встречу с известным российским актером и режиссером Михаилом Черняком. «Сценичность: как быть интересным и выразительным?» – тема онлайн-семинара, который пройдёт в рамках проекта #АРТlab Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

#АРТlab – новый онлайн-проект, в рамках которого областная «Кировка» запустит динамичную дискуссионную площадку для деятелей культуры. В рамках площадки пройдет серия онлайн-встреч, где северяне смогут приобрести новые профессиональные навыки и обменяться опытом.

Гостем первого семинара станет известный актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Черняк. Спикер расскажет о способах существования на сцене в спектаклях и концертных номерах любительских театров.

Онлайн-семинар будет интересен артистам, руководителям и режиссёрам любительских театральных коллективов, художественным руководителям, педагогам учреждений дополнительного образования, представителям негосударственных организаций в сфере культуры Мурманской области.

Мероприятие пройдёт на платформе «Zoom». Обязательна предварительная регистрация. Заявки принимают до 25 мая 2020 года. Приглашение на участие в онлайн-семинаре будет направлено на указанный при регистрации электронный адрес 27 мая 2020 года.

Подробная программа и форма заявки на сайте ДКиНТ им. С.М. Кирова https://www.odkkirova.ru/metodicheskiy-kabinet/seminary-master-klassy/28-29-maya-seminar-scenichnost-kak-byt-interesnym-i-vyrazitelnym/.

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.