г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорский район

29 мая - 3 июня

Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводятся «горячие линии» по вопросам качества к безопасности детских товаров и детского отдыха, в проведении которой принимают участие специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы до надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детский товаров и детского отдыха.

Телефоны «горячей линии» 8 (81531) 58-546, 8 (81531) 59-180 работают в режиме рабочего времени: понедельник–четверг - с 9.15 до 17.00; пятница - с 9.15 до 15.00 (обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00).

ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

29 мая - 10.00

Губернатор Андрей Чибис проведёт заседание межведомственной комиссии Мурманской области по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Повестка заседания: 1. Рассмотрение программы развития и благоустройства административного центра Мурманской области «Наш Мурманск» (докладчики Вовк Ольга Сергеевна – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области; Никора Евгений Викторович – глава администрации города Мурманска). 2. Реализация мероприятий по ямочному ремонту внутридворовых проездов на территории города Мурманска (докладчики Вовк Ольга Сергеевна – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области; Никора Евгений Викторович – глава администрации города Мурманска).

г. Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

29 мая - 12.00

Северян приглашают на онлайн-встречу с известным российским актером и режиссером Михаилом Черняком. «Сценичность: как быть интересным и выразительным?» – тема онлайн-семинара, который пройдёт в рамках проекта #АРТlab Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

#АРТlab – новый онлайн-проект, в рамках которого областная «Кировка» запустит динамичную дискуссионную площадку для деятелей культуры. В рамках площадки пройдет серия онлайн-встреч, где северяне смогут приобрести новые профессиональные навыки и обменяться опытом.

Гостем первого семинара станет известный актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Черняк. Спикер расскажет о способах существования на сцене в спектаклях и концертных номерах любительских театров.

Онлайн-семинар будет интересен артистам, руководителям и режиссёрам любительских театральных коллективов, художественным руководителям, педагогам учреждений дополнительного образования, представителям негосударственных организаций в сфере культуры Мурманской области.

Мероприятие пройдёт на платформе «Zoom». Обязательна предварительная регистрация.

Подробная программа и форма заявки на сайте ДКиНТ им. С.М. Кирова https://www.odkkirova.ru/metodicheskiy-kabinet/seminary-master-klassy/28-29-maya-seminar-scenichnost-kak-byt-interesnym-i-vyrazitelnym/

29 мая-14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.