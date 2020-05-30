г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорский район

30 мая - 3 июня

Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводятся «горячие линии» по вопросам качества к безопасности детских товаров и детского отдыха, в проведении которой принимают участие специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы до надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детский товаров и детского отдыха.

Телефоны «горячей линии» 8 (81531) 58-546, 8 (81531) 59-180 работают в режиме рабочего времени: понедельник–четверг - с 9.15 до 17.00; пятница - с 9.15 до 15.00 (обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00).

ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

30 мая-14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

30 мая - 12.00

Губернатор примет участие в онлайн-мероприятии «Последний звонок - 2020». Во встрече примут участие врио ректора Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина, врио ректора Мурманского государственного технического университета Светлана Деркач, директор Мурманского медицинского колледжа Владислав Геталюк, директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило, представители компаний «ФосАгро» и «Кольская ГМК».

Студенты и выпускники образовательных учреждений Мурманской области смогут задать интересующие вопросы участникам мероприятия в прямом эфире.

г.Мурманск, ул.Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, III этаж, зал «Газпром».

30 мая - 14.00

Губернатор проведёт встречу с медицинскими работниками специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, находившимися на медицинской вахте 45 суток для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

г.Мурманск, ул.Полухина, 7. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина.

1 июня – 11.00-13.00

В Международный день защиты детей - прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора области Мавлютовой Татьяне Сергеевне, позвонив по номеру телефона 47-31-61.

2 июня – 10.00-13.00 и 14.00-18.00

В Мурманской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет организована «горячая линия».

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Морозову Денису Борисовичу, позвонив по телефону 8 (815-30) 6-02-76.

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.