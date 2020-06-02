г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорский район

2 и 3 июня

Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводятся «горячие линии» по вопросам качества к безопасности детских товаров и детского отдыха, в проведении которой принимают участие специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы до надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детский товаров и детского отдыха.

Телефоны «горячей линии» 8 (81531) 58-546, 8 (81531) 59-180 работают в режиме рабочего времени: понедельник–четверг - с 9.15 до 17.00; пятница - с 9.15 до 15.00 (обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00).

ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

2-14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

2 июня – 10.00-13.00 и 14.00-18.00

В Мурманской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет организована «горячая линия».

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Морозову Денису Борисовичу, позвонив по телефону 8 (815-30) 6-02-76.

5 июня – 19.00

Пройдёт публичная онлайн-презентация проектов современного искусства, реализуемых в Заполярье. Презентация станет финальным этапом конкурса грантов на поддержку современного искусства, который проходит в Мурманской области для творческих людей.

В настоящий момент представленные проекты оценивают федеральные эксперты. На днях станут известны финалисты. Трансляция состоится на платформе Zoom. Конкурсанты расскажут о проектах и их значении для региона. Главная задача – сделать это ярко, чтобы набрать дополнительные баллы на зрительском онлайн-голосовании, которое пройдет в рамках трансляции.

Победитель определится по сумме баллов, проставленных экспертами и зрителями. Участие в мероприятии примут деятели культуры, представители административных структур, СМИ, жители муниципалитетов.

Проголосовать сможете и вы! Для этого: до 3 июня зарегистрируйтесь в специальной форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYhYOTFT7d9iTogVe4YlBGCeCDxVZPR-pNVA7TGdyyfcVLw/viewform.

Присоединяйтесь к трансляции (ссылка на нее будет опубликована в день мероприятия на сайте и в социальных сетях Минкульта). Ссылка на голосование и инструкция придёт на ваш адрес электронной почты перед голосованием. Проголосовать смогут только зарегистрированные северяне.

Поставьте от 1 до 10 баллов каждому из представленных проектов.

Подробности о конкурсе на странице https://culture.gov-murman.ru/culture/support/

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.