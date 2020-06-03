г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорский район

3 июня

Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводятся «горячие линии» по вопросам качества к безопасности детских товаров и детского отдыха, в проведении которой принимают участие специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы до надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детский товаров и детского отдыха.

Телефоны «горячей линии» 8 (81531) 58-546, 8 (81531) 59-180 работают в режиме рабочего времени: понедельник–четверг - с 9.15 до 17.00; пятница - с 9.15 до 15.00 (обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00).

ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

3 июня -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

5 июня – 19.00

Пройдёт публичная онлайн-презентация проектов современного искусства, реализуемых в Заполярье. Презентация станет финальным этапом конкурса грантов на поддержку современного искусства, который проходит в Мурманской области для творческих людей.

В настоящий момент представленные проекты оценивают федеральные эксперты. На днях станут известны финалисты. Трансляция состоится на платформе «Zoom». Конкурсанты расскажут о проектах и их значении для региона. Главная задача – сделать это ярко, чтобы набрать дополнительные баллы на зрительском онлайн-голосовании, которое пройдет в рамках трансляции.

Победитель определится по сумме баллов, проставленных экспертами и зрителями. Участие в мероприятии примут деятели культуры, представители административных структур, СМИ, жители муниципалитетов.

Проголосовать сможете и вы! Для этого: до 3 июня зарегистрируйтесь в специальной форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYhYOTFT7d9iTogVe4YlBGCeCDxVZPR-pNVA7TGdyyfcVLw/viewform.

Присоединяйтесь к трансляции (ссылка на нее будет опубликована в день мероприятия на сайте и в социальных сетях Минкульта). Ссылка на голосование и инструкция придёт на ваш адрес электронной почты перед голосованием. Проголосовать смогут только зарегистрированные северяне.

Поставьте от 1 до 10 баллов каждому из представленных проектов.

Подробности о конкурсе на странице https://culture.gov-murman.ru/culture/support/

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.

10 июня - 15.30

На платформе «Zoom» состоится первая международная онлайн-сессия с участием руководителей и представителей регионов Баренцева сотрудничества. Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена, модератором дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг. Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьёзностью и значимостью планируемых тем обсуждения, лейтмотивом которого станет борьба с последствиями пандемии COVID-19.

Какие отрасли экономики оказались самыми уязвимыми перед лицом коронавируса на Севере? Какие меры для перезагрузки экономики потребовались и были приняты в первую очередь? Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Какова роль волонтерского движения в борьбе с пандемией? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами? Станет ли этот глобальный вызов источником новых возможностей?

Все эти вопросы включены в повестку международной онлайн-сессии, за ходом которой можно будет следить в прямой эфире.