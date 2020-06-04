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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 07:30

Делу - время

ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

4 июня -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

5 июня - 18.30

Пресс-конференция, посвященная конкурсу грантов губернатора на реализацию проектов в сфере современного искусства, реализуемых в Мурманской области в 2020 году. Пресс-конференция состоится в преддверии публичной онлайн-презентации проектов финалистов конкурса.

Участники: Евгений Гоман, министр культуры Мурманской области; Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы, член конкурсной комиссии;  Наталья Федянина, руководитель Музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», куратор Полярной арт-резиденции, эксперт конкурса; Ярослав Воловод, арт-куратор музея современного искусства «Гараж» (г.Москва), эксперт конкурса; Дмитрий Мильков, независимый продюсер, арт-куратор, креативный директор пространства «Ткачи», основатель Центра развития творческих индустрий Санкт-Петербурга, эксперт конкурса.

Пресс-конференция организована на платформе «Zoom».

5 июня – 19.00

Пройдёт публичная онлайн-презентация проектов современного искусства, реализуемых в Заполярье. Презентация станет финальным этапом конкурса грантов на поддержку современного искусства, который проходит в Мурманской области для творческих людей.

В настоящий момент представленные проекты оценивают федеральные эксперты. На днях станут известны финалисты. Трансляция состоится на платформе «Zoom».  Конкурсанты расскажут о проектах и их значении для региона. Главная задача – сделать это ярко, чтобы набрать дополнительные баллы на зрительском онлайн-голосовании, которое пройдет в рамках трансляции.

Победитель определится по сумме баллов, проставленных экспертами и зрителями. Участие в мероприятии примут деятели культуры, представители административных структур, СМИ, жители муниципалитетов.

Присоединяйтесь к трансляции (ссылка на нее будет опубликована в день мероприятия на сайте и в социальных сетях Минкульта.

Подробности о конкурсе на странице https://culture.gov-murman.ru/culture/support/

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.

10 июня - 15.30

На платформе «Zoom» состоится первая международная онлайн-сессия с участием руководителей и представителей регионов Баренцева сотрудничества. Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена, модератором дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг. Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьёзностью и значимостью планируемых тем обсуждения, лейтмотивом которого станет борьба с последствиями пандемии COVID-19.

Какие отрасли экономики оказались самыми уязвимыми перед лицом коронавируса на Севере? Какие меры для перезагрузки экономики потребовались и были приняты в первую очередь? Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Какова роль волонтерского движения в борьбе с пандемией? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами? Станет ли этот глобальный вызов источником новых возможностей?

Все эти вопросы включены в повестку международной онлайн-сессии, за ходом которой можно будет следить в прямой эфире.

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